Ataques com mísseis na cidade de Zaporíjia

De Euronews com AP

Volodymir Zelenskyy confirmou a morte de duas pessoas. As equipas de salvamento procuram sobreviventes nos escombros.

Ataques com mísseis contra a cidade de Zaporíjia causaram, na noite desta terça-feira, a morte de pelo menos duas pessoas. A informação foi confirmada pelo presidente ucraniano. Volodymir Zelenskyy disse que oito apartamentos foram destruídos no ataque e que as equipas de salvamento procuram sobreviventes nos escombros.

Um pouco mais a norte, a região de Dnipropetrovsk também foi bombardeada. As casas da aldeia de Oboukhiva foram destruídas, segundo as autoridades ucranianas.

No sul, na região de Kherson, há relatos de bombardeamentos maciços. Pelo menos três pessoas ficaram feridas.

A Rússia ataca todas as noites cidades ucranianas, e nega sistematicamente causar vítimas civis.

Esta quarta-feira, o ministério da Defesa russo divulgou imagens do que diz ser operadores de drones russos a neutralizar as tropas ucranianas perto da aldeia de Verbove, na região de Zaporizhzhia.

"As tropas aerotransportadas utilizaram com sucesso drones para destruir grupos de militares ucranianos em abrigos localizados em plantações florestais”, lê-se num comunicado oficial do ministério.