Partido Conservador perde dois assentos no parlamento britânico

Partido Trababalhista "rouba" aos Conservadores, do Primeiro-ministro Rishi Sunak, dois assentos no Parlamento britânico.

O Partido Conservador, no poder no Reino Unido, perdeu dois assentos no parlamento. Uma pesada derrota, depois de os Trabalhistas terem conquistado, em duas eleições intercalares, esta sexta-feira, os lugares relativo a Tamworth e Mid-Bedfordshire, em Inglaterra. O primeiro por pouco mais de 1300 votos, o segundo de quase 1200.

As duas votações acontecem numa altura em que a popularidade do Primeiro-ministro atingiu o nível mais baixo desde que assumiu a liderança do governo, há quase um ano.

Em julho, os Conservadores tinham já perdido dois lugares relativos a outras duas circunscrições na grande Londres.