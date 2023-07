Partido de Rishi Sunak perde dois assentos

Três círculos eleitorais ingleses foram a votos esta quinta-feira após demissões de deputados conservadores e só um resistiu. Há um novo "bebé" em Westminster

Noite eleitoral de desilusão para os Conservadores britânicos em Inglaterra. Em eleições antecipadas em três circunscrições, o partido liderado pelo atual primeiro-ministro Rishi sunak perdeu dois dos três assentos parlamentares em jogo.

Apenas no circulo eleitoral do antigo chefe de Governo Boris Johnson, Uxbridge and South Ruislip, na área da Grande Londres, os conservadores conseguiram manter a representação.

Um triunfo apertado por apenas 495 votos de Steve Tuckwell (45,1% do escrutínio) sobre o trabalhista Danny Beales (43,5%), que estava confiante em tomar o lugar que já pertenceu a BoJo.

Os trabalhistas e mesmo o "torie" vencedor atribuem a derrota de Beales à política de alargamento das Zonas de Emissões Ultra Baixas (ULEZ, na sigla anglófona), incluindo a Uxbridge and South Ruislip, imposta pelo presidente da câmara de Londres, o trabalhista Sadiq Khan.

Quem não respeitar os limites mais apertados, tem de pagar 12,50 libras (14,4 euros) por dia para poder circular nessas zonas. Danny Beales tentou distanciar-se desse alargamento, alegando não ser o "momento certo" para o impor, mas sem sucesso nas urnas.

"Toda a gente quer o ar limpo, mas, para algumas pessoas, penso que, tendo em conta o caos que se vive na economia, porque os conservadores a destruíram, e a crise do custo de vida que alimentaram, este é o momento errado para introduzir uma taxa para as ULEZ", considerou Steve Reed, o trabalhista que funciona como "ministro sombra da justiça".

O novo "bebé" do Parlamento britânico

Em Selby and Ainsty, North Yorkshire, no norte de Inglaterra, a votação caiu para o Partido Trabalhista, que lidera a oposição no Reino Unido e tem agora o novo "bebé" de Westminster.

Keir Mather, de 25 anos, tornou-se no mais jovem deputado britânico ao recolher 16.456 votos (45,9%), mais de quatro mil "cruzinhas" nos boletins do que a conservadora Claire Holmes (34,3%).

Em Somerton and Frome, no condado de Somerset, sudoeste de Inglaterra, ganhou a liberal democrata Sarah Dyke (54,6%), com conservadora Faye Purbick a ficar-se por pouco mais de metade dos votos (26,24%).

O resultado destas eleições precipitadas pela demissão de três deputados conservadores revelam-se uma derrota para o partido de Rishi Sunak, ainda assim não histórica como se chegou a perspetivar, se o atual primeiro-ministro fosse o primeiro líder conservador a perder três lugares numa mesma noite de eleições locais antecipadas desde 1968.