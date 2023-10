Azerbaijão e Turquia iniciam exercícios militares conjuntos

De Euronews

Segundo as informações divulgadas pelo Ministério da Defesa do Azerbaijão, os exercícios, por terra e ar, envolvem até 3 mil operacionais.

O Azerbaijão anunciou esta segunda-feira exercícios militares conjuntos com a Turquia. As manobras acontecem numa área que abrange capital do país, o enclave entre o Irão e a Arménia, e a região do Nagorno-Karabakh.

O início dos exercícios coincide com a reunião que o Irão organiza sobre o conflito entre a Arménia e o Azerbaijão a nível de ministros dos Negócios Estrangeiros, com a participação da Rússia, Arménia, Azerbaijão, Rússia e Turquia

Baku pôs fim a décadas de domínio separatista arménio nesta região, numa ofensiva que durou cerca de 24 horas. Depois da ofensiva, cerca de 100 mil pessoas fugiram para a Arménia, dando origem a uma grave crise de refugiados.