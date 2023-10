Para a Roménia, "o espaço Schengen já quase não existe"

De Euronews

Bucareste pretende adesão ao espaço Schengen apesar da oposição na Europa

O espaço Schengen "já não funciona" e "praticamente já não existe". Palavras do presidente romeno, Klaus Iohannis, que critica a oposição da Áustria à entrada da Roménia e Bulgária no espaço de livre circulação na Europa. E, no entanto, esse é um objetivo da presidência espanhola dos 27.

"A Áustria diz sempre que não tem nada contra a Roménia ou a Bulgária, mas opõe-se ao alargamento da zona Schengen. Exatamente nas mesmas condições, a Áustria aprovou a entrada da Croácia. Os argumentos podiam, pelo menos, ser transparentes", declara Iohannis.

Numa altura em que há países a impôr controlos temporários nas fronteiras, como a Eslovénia com a Croácia e Hungria , uma das questões que levanta mais resistência à expansão tem a ver com as implicações na crise migratória.

Iohannis considera, precisamente, que a adesão de Bucareste e Sófia pode fazer parte da solução e ajudar a reformar todo o conceito europeu de ausência de fronteiras.