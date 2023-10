Cem mil em Madrid contra amnistia para separatistas catalães

De Euronews

Manifestação organizada pela extrema direita um dia depois de Pedro Sanchez defender o perdão aos independentistas

Cerca de 100 mil pessoas responderam ao desafio da extrema-direita e desfilaram este domingo em Madrid contra a possibilidade de uma amnistia aos separatistas catalães.

Milhares de bandeiras de Espanha acompanharam slogans contra o perdão de penas aos políticos envolvidos na declaração de independência da Catalunha, em 2017.

Pedro Sanchez precisa do apoio dos independentistas catalães para formar governo. Este sábado, numa reunião do Partido Socialista espanhol defendeu a necessidade de uma amnistia para aliviar tensões com a Catalunha.

Sanchez, que tem tentado acalmar as tensões ligadas ao movimento pró-independência desde que chegou ao poder há cinco anos, já se pronunciou no passado contra uma amnistia. Em 2021, perdoou os independentistas catalães condenados a penas de prisão pelo seu papel na tentativa de secessão.