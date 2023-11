Esqueletos saem à rua para celebrar "Halloween"

De Euronews

De Nova Iorque à Irlanda do Norte, milhares de pessoas celebraram nas ruas mais um Dia das Bruxas

Os nova-iorquinos entraram mais uma vez, na noite deste 31 de outubro, no espírito do Dia das Bruxas e as ruas da metrópole norte-americana encheram-se de esqueletos, vampiros, zombies e fantasmas por ocasião do 50º aniversário do desfile anual "Halloween".

Apesar do ambiente festivo, as celebrações decorreram sob um olhar particularmente atento das autoridades, depois dos episódios de tensão registados em Nova Iorque, com vários confrontos durante manifestações motivadas pelo conflito no Médio Oriente, que levaram ao reforço do nível de alerta.

O Dia das Bruxas é também cada vez mais celebrado na Europa mas é na Irlanda do Norte on decorrem normalmente as maiores festividades.

Mais de 100.000 pessoas participaram na atmosfera assustadora do festival de Halloween de Londonderry, que dura quatro dias e incluiu iluminações de rua, espectáculos aéreos, pirotecnia e música.