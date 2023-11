Deputado pró-europeu eleito presidente do parlamento polaco

De Euronews

A Coligação da oposição, liderada por Donald Tusk, tem "quórum" para governar, mas o Presidente pediu aos aliados do Lei e Justiça para formarem governo.

O deputado pró-europeu Szymon Holownia foi eleito Presidente da Câmara Baixa do Parlamento polaco, que reuniu esta segunda-feira pela primeira vez desde as eleições de outubro. Foi uma vitória da coligação que reivindica o direito a formar governo.

"Os polacos, com a enorme afluência às urnas, disseram-nos muito claramente: basta do que tem sido! Não só o partido tem de mudar, mas a política tem de mudar, a política começou a deteriorar-se a partir desta câmara baixa, o Sejm, e a recuperação tem de começar a partir do Sejm", declarouHolownia.

