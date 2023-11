Nova Esquerda avança com projetos de lei para legalizar aborto na Polónia

De Euronews

Um deles prevê a legalização total do direito de interromper uma gravidez até à 12ª semana de gestação e o outro descriminaliza a ajuda ao aborto.

PUBLICIDADE

Um dos partidos da coligação que controla atualmente o Parlamento polaco apresentou projetos de lei com vista à legalização do aborto. As propostas do "Nova Esquerda" permitiriam a interrupção da gravidez até à 12ª semana de gestação. A liberalização das leis proibitivas do aborto no país, foi uma promessa de campanha de dois dos três partidos do bloco de centro-esquerda durante a recente campanha eleitoral. A vitória pôs fim a oito anos de governo conservador, durante os quais o acesso ao aborto se tornou cada vez mais restrito.