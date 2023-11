De Aleksandar Đokić

Enquanto a Rússia se prepara para as eleições presidenciais, previstas para março do próximo ano, Vladimir Putin está a jogar o jogo do "vai-não-vai" e ainda não anunciou a sua candidatura à reeleição.

No entanto, tudo indica que ele vai governar a Rússia por mais seis anos. E, por mais ilógico que possa parecer aos observadores externos, a invasão em grande escala da Ucrânia só ajudou a solidificar o seu domínio sobre o poder.

De facto, toda a imagem política cuidadosamente elaborada por Putin na Rússia baseia-se na noção de que ele é um "Deus inquebrável da guerra", e que nenhum adversário pode ser deixado de pé.

Este é o núcleo da sua personalidade política. Os outros disfarces sociais estão reservados para os vários escalões de poder dentro da Rússia, o círculo interno e externo, bem como para os chefes de Estado estrangeiros, sejam eles antagonistas ou parceiros.

Um subproduto de tempos de caos

O facto de Putin não ter optado por sustentar a sua personalidade política no carisma pessoal, na astúcia administrativa ou na proeza intelectual, foi parcialmente determinado pela era de Boris Ieltsin.

Foi uma era de caos, não por causa das reformas liberais e de mercado, mas porque os próprios reformistas pararam a meio caminho com as mudanças, uma vez que se convenceram de que o poder político e económico estava firmemente ao seu alcance.

Russian President Boris Yeltsin smiles as he listens to acting Prime Minister Vladimir Putin, during their meeting in Moscow's Kremlin, August 1999 ITAR-TASS/AP

Na altura, as mudanças na Rússia aconteceram por decreto, a partir do topo, e não havia um grande movimento político de oposição popular pela democracia que pudesse forçar as reformas.

Assim, uma vez distribuído o poder político e adquirida a riqueza económica, não foram os opositores, mas os primeiros proponentes das reformas que as travaram.

Por outro lado, não foi um período de democracia idealista na Rússia, mas de fraqueza do centro federal de poder.

A causa chechena transforma-se numa ameaça existencial

As duas guerras da Chechénia deram a Ieltsin e a Putin um objetivo. A Rússia estava em perigo e eles iriam lutar para a proteger.

No entanto, a verdade é que, durante a era soviética, o povo checheno foi sujeito a um dos mais horrendos crimes de Estado - foi deslocado à força para a Ásia Central.

Os idosos e os recém-nascidos foram amontoados em comboios de gado e transportados para longe, para leste. Muitos dos grupos sociais mais frágeis perderam a vida durante a própria viagem.

Russian Interior Ministry troops and Dagestani volunteers fire as they celebrate on a mountain in the village of Tando, August 1999 Yuri Tutov/AP1999

Só com a queda do poder central em Moscovo é que os chechenos puderam regressar à sua terra ancestral. Assim, a luta dos chechenos pela independência foi uma consequência lógica do domínio russo sobre o território, uma vez que a União Soviética tinha desaparecido definitivamente.

No entanto, os senhores de Moscovo dos governos de Ieltsin e Putin optaram por transformar a causa chechena numa ameaça existencial à própria Rússia, tal como aconteceu com a Ucrânia quase duas décadas depois.

Foi assim que, devido à própria natureza do caminho de guerra já traçado, a personalidade política de Putin foi transformada no ditador de guerra que hoje conhecemos.

A personalidade de homem forte do fantoche planeado

Há muitas especulações - que permanecerão por muito tempo depois de Putin deixar este mundo - sobre os atentados bombistas em apartamentos, em setembro de 1999, atribuídos ao governo de Grozny, que justificaram a Segunda Guerra da Chechénia aos olhos do público russo.

O facto é que o governo central russo já tinha escolhido a guerra como um instrumento político coeso para alcançar o controlo total e sufocar o nascente federalismo russo, mesmo antes de Putin estar na ribalta.

E, independentemente de os ataques terroristas terem sido ou não uma armadilha, Putin já tinha sido escolhido pelo clã Ieltsin e pelos poucos oligarcas que detinham poder suficiente para escolher quem seria o próximo Presidente da Rússia, entre eles Boris Berezovsky (que mais tarde foi assassinado na Grã-Bretanha) e o genro de Ieltsin, Valentin Yumashev (que permaneceu leal).

Russian Prime Minister Vladimir Putin, right, presents an award to a local police officer at a Russian military base in the mountains of the Botlikh region, August 1999 Anonymous/AP1997

Não era só Putin que precisava de uma guerra; a autocracia russa renascida também precisava.

A necessidade da guerra como instrumento de governação já estava estabelecida. A Segunda Guerra da Chechénia moldou a imagem política de Putin de tal forma que, mesmo que o quisesse, nunca poderia ultrapassar essa situação.

Da Chechénia à Transnístria e depois à Síria

No final, a narrativa foi altamente eficaz e deu às massas russas empobrecidas o sentimento de poder coletivo.

Juntamente com os ataques terroristas nas cidades russas, que se prolongaram durante anos como pano de fundo para as guerras da Chechénia, o discurso do Kremlin também ajudou a reunir o povo em torno da figura paternalista e dura em que Putin se tinha tornado.

Entretanto, Putin acabou por se desligar dos seus patronos, ficando com a personalidade e o poder que acumulou só para si.

Russian soldiers aboard an armored vehicle near Alagir, North Ossetia, August 2008 MIKHAIL METZEL/AP2008

Depois, em 2008, veio a Guerra da Geórgia - uma pequena e rápida vitória das forças russas que ofuscou muitas vezes o exército georgiano. Este foi um ponto de viragem, pois constituiu uma guerra externa, muito mais direta e maior do que a intromissão de Ieltsin na Transnístria da Moldávia, anos antes.

A Rússia voltou a ser formalmente um império. Ainda mais encorajado pelos preços estáveis do petróleo, que enchiam constantemente os cofres do Estado, Putin estava no auge da sua popularidade.

Foi a aventura síria, tal como as intervenções coloniais das potências europeias do século XIX na região, que voltou a colocar a Rússia no mapa global. Juntamente com a anexação da Crimeia em 2014 e a agressão militar na região do Donbass, revitalizou a imagem da Rússia como superpotência militar.

A máscara pode ter-se quebrado, mas o ditador de guerra prevalecerá

Durante o último período de Putin, a sua imagem começou a ficar estragada, e não apenas porque não conseguiu alcançar uma vitória decisiva contra a Ucrânia em 2014.

Estava no poder há demasiado tempo, o rápido crescimento económico tinha acabado e a aparência de liberdades políticas básicas começava a desaparecer. Entretanto, Kiev tornou-se um duplo perigo para Putin - era vista como uma ameaça à estabilidade do regime em Moscovo, se não fosse controlada, e, no entanto, constituía uma grande oportunidade para reforçar o poder de Putin, se fosse rapidamente dominada.

Uma nova guerra, uma "grande guerra", que ficaria na história da Rússia, marcaria o legado de Putin e cimentaria o seu poder durante a sua vida.

Após dezanove meses de guerra, a vitória nunca chegou. No entanto, apesar disso, o regime encontrou uma nova forma de prolongar a sua permanência no poder - uma guerra eterna de menor intensidade.

De certa forma, é agora uma guerra travada com recursos suficientes para a manter, mas não o suficiente para causar agitação civil.

Os líderes ocidentais, na sua perspetiva, veem isto como uma estratégia de contenção: trata-se de negar a vitória à Rússia, esvaziando-a dos seus recursos, mas não tentando fornecer ajuda suficiente à Ucrânia para a derrotar, por medo do que se possa seguir - uma desagregação caótica da Rússia, uma guerra total ou mesmo um holocausto nuclear são possibilidades realistas.

Ao mesmo tempo, Putin e o seu círculo íntimo veem tudo isto como uma oportunidade para trazer de volta o regime totalitário na própria Rússia, assegurando a sua posição nos anos vindouros, enquanto esperam que a Ucrânia acabe por se desmoronar sob a pressão.

E Putin, o ditador de guerra, ainda que golpeado, prevalecerá.

Aleksandar Đokić é um cientista político sérvio e analista com artigos na Novaya Gazeta. Foi professor na Universidade RUDN, em Moscovo.

