Espanha tem plano de 1,4 mil milhões para salvar Parque Nacional de Doñana

Uma das principais zonas húmidas da Europa está a sofrer com a seca e a agricultura intensiva. Já só 2% do pântano tem água.

As chuvas de outono deixam verdes as margens do Parque Nacional de Doñana, em El Rocío, Espanha. Mas a água que inunda o pântano é apenas uma miragem: "Apenas 2% do pântano tem água", refere Felipe Fuentelsaz, da WWF. "O resto, 98%, está absolutamente seco, em parte devido à falta de precipitação e o aquífero foi explorado de tal forma que já não deita água nos riachos. Estamos a retirar muito mais água do que realmente temos".

O último recenseamento revela que apenas metade das aves que habitualmente param nestes pântanos veio este ano na migração de inverno.

A redução da precipitação e a sobre-exploração do aquífero para o cultivo de frutos silvestres, em muitos casos através de poços ilegais como este, levaram o parque nacional à beira do colapso e a UNESCO a considerar retirar o reconhecimento de Doñana como Património Mundial.

Agora, as autoridades espanholas apresentaram um plano de 1,4 mil milhões de euros para salvar a zona húmida.

O novo plano para salvar o parque nacional prevê a substituição de algumas dessas estufas por culturas de sequeiro ou a devolução do terreno ao seu estado original.

Os agricultores dos arredores de Doñana receberão até 100.000 euros por hectare pelo abandono das culturas, mas questionam o verdadeiro alcance da medida e asseguram que só a redução do volume de extração do aquífero fará com que a água volte a correr para Doñana.

Diz Pedro Báñez, secretário da Comunidade de Regantes do Condado: "Está aprovado um transvase da bacia vizinha dos rios Tinto, Odiel e Piedra de 20 hectares. Se esta transferência pudesse ser completamente concretizada, reduziria as extrações do aquífero para metade".

As alterações climáticas podem ser o último prego no caixão do parque nacional.

"A única forma de adaptação é eliminar o uso ilegal da água e recuperar a dinâmica dos rios e riachos que antigamente corriam para Doñana", diz Felipe Fuentelsaz.

O futuro de Doñana também está a ser decidido na Cimeira das Alterações Climáticas no Dubai. Só a redução dos gases com efeito de estufa pode devolver a esta zona húmida o seu antigo esplendor.