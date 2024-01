Ucrânia acusa partido de Putin de ter exército privado

De Euronews

De acordo com os serviços secretos ucranianos, o grupo de mercenários "Hispaniola" é constituído por ultras do futebol, radicais e simpatizantes neonazis.



Os serviços secretos do Ministério da Defesa ucraniano (GUR) afirmam que o "Rússia Unida", o partido de Vladimir Putin, está a formar o seu próprio "exército privado", o grupo mercenário "Hispaniola".

Muitos dos seus membros pertencem ao grupo militante russo Vostok Battalion, um regimento que faz parte das forças pró-russas no Donbass e opera principalmente na região ucraniana parcialmente ocupada de Donetsk.

A "Hispaniola" fazia anteriormente parte do batalhão como unidade voluntária de hooligans de futebol russos.

Os serviços secretos ucranianos relatam que, desde o ano passado, o Rússia Unida assumiu o controlo da "Hispaniola", tendo-lhe dado o estatuto de empresa militar privada e começado a recrutar ativamente utilizando os fundos próprios do partido.

Diz ainda que o grupo de mercenários é constituído por ultras do futebol, radicais e simpatizantes neonazis. A estrutura estará também a recrutar pessoas nas regiões pobres da Rússia.

Na sua declaração, o GUR confirma que os principais locais de recrutamento se situam nos territórios ucranianos parcialmente ocupados pela Rússia desde o início da invasão em larga escala a 24 de fevereiro de 2022.

Os voluntários receberão 220.000 rublos (2200 euros) por mês durante pelo menos seis meses na frente de combate. Aos recrutas são prometidos 1 a 3 milhões de rublos (até 30 000 euros) como seguro em caso de ferimento e 5 milhões de rublos (mais de 50 000 euros) em caso de morte.

"Mas a motivação financeira é apenas um disfarce. Para a maioria dos recrutas, é um bilhete de ida. Os russos não levam os mortos ou os feridos graves do campo de batalha, registam-nos como 'desaparecidos' para não terem de pagar aos familiares", diz o GUR.

O que é a "Hispaniola"?

Uma vista de olhos pelo canal Telegram da "Hispaniola" revela que se trata de um grupo de ultras dos campos de futebol russos que combatem na Ucrânia. O seu líder, Stanislav Orlov, é conhecido como "O Espanhol".

"Não se sabe bem porque escolheu este nome, pois não se sabe se tem ligações a Espanha", disse ao diário espanhol Ara um investigador da rede Antifascist Europe, especializada na extrema-direita.

Orlov é considerado um "perigoso ultra ligado à equipa de futebol CSKA de Moscovo" que lidera o grupo na região de Donetsk há pelo menos oito anos.

O bando pró-russo é constituído pelos adeptos mais violentos retirados dos estádios de futebol russos.

Orlov afirmou em entrevistas que se alistou no exército russo em 1999 e que combateu na Segunda Guerra da Chechénia. De acordo com o seu relato, mudou-se para a Ucrânia em 2014 com um grupo de ultras para apoiar a revolta do Donbass.

Após o início da invasão em larga escala da Ucrânia, Orlov criou e organizou uma unidade de ultras do Shakhtar Donetsk para lutar ao lado dos rebeldes do Donbass, bem como hooligans do CSKA, Spartak, Lokomotiv e Zenit de São Petersburgo.

Mas a "Hispaniola" é apenas um de muitos grupos. Moscovo continua a recorrer a mercenários irregulares, apesar da breve revolta do Grupo Wagner no ano passado, e muitos dos ricos e poderosos da Rússia possuem empresas militares privadas.