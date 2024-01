De Euronews

A subsecretária-geral das Nações Unidas para Assuntos Políticos, Rosemary DiCarlo, afirmou que o organismo "não está em condições de verificar os relatos ou circunstâncias" da queda do avião militar russo em Belgorod, perto da fronteira com a Ucrânia.

Numa sessão do Conselho de Segurança solicitada pela Rússia para esclarecer este incidente, Rosemary DiCarlo pediu à Rússia e à Ucrânia "que evitem ações, retórica e acusações que possam inflamar ainda mais a situação".

No rescaldo da queda do avião na quarta-feira, Kiev e Moscovo têm trocado acusações, com ambos os governos a anunciar que estão a realizar investigações independentes.

Segundo a versão russa, o avião de transporte militar russo foi abatido pela Ucrânia com 65 prisioneiros de guerra ucranianos a bordo, além de seis tripulantes e três guardas russos, que alegadamente viajavam para a Ucrânia para realizar uma troca de prisioneiros.

A Ucrânia, apesar de reconhecer que estava a ser preparada uma troca de prisioneiros, afirma que o avião transportava mísseis e não prisioneiros de guerra.

Nenhum dos países apresentou para já provas que corroborem cada uma das versões. A Rússia também não apresentou qualquer prova da presença ou da identidade dos passageiros deste avião de transporte, nem demonstrou que a Ucrânia sabia quem estava a bordo do aparelho.