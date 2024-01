De Euronews com AP

O regime iraniano anunciou esta conquista espacial, que preocupa as nações ocidentais por temer-se uma rápida expansão do programa nuclear do Irão.

PUBLICIDADE

O Irão anunciou no domingo o lançamento com sucesso de três satélites para o espaço com um foguete que teve múltiplas falhas no passado, o último de um programa que segundo o Ocidente melhora os mísseis balísticos de Teerão.

O lançamento ocorre numa altura de novas tensões em todo o Médio Oriente. Esta última, levantada pelo conflito entre Israel e Hamas na Faixa de Gaza, o que gera temores de alargamento para um conflito regional.

Embora o Irão não tenha intervindo militarmente no conflito , enfrentou uma pressão crescente no seio da sua teocracia para agir, depois de um atentado suicida mortal do Estado Islâmico no início deste mês. Os ataques dos rebeldes houthis do Iémen a navios mercantes também estão a escalar o conflito na região.

Entretanto, as nações ocidentais continuam preocupadas com a rápida expansão do programa nuclear do Irão.