ONU avisa que ajuda em Gaza pode colapsar se agência de apoio aos palestinianos ficar sem dinheiro

De Euronews

Subsecretário das Nações Unidas para os Assuntos Humanitários avisa que corte do financiamento à agência de apoio aos refugiados alestinianos (UNRWA) pode fazer colapsar todo o sistema de assistência em Gaza. Israel confirma que tem inundado túneis do Hamas com água do mar.