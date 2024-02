De Euronews

Um homem e uma mulher que tentaram atacar o tribunal de Istambul foram abatidos pelas autoridades turcas. O incidente fez ainda seis feridos, incluindo três agentes da polícia.

Um homem e uma mulher que tentaram atacar um tribunal em Istambul esta terça-feira foram abatidas pelas autoridades, anunciou o ministro da Administração Interna da Turquia, Ali Yerlikaya.

As duas pessoas foram mortas durante uma "tentativa de ataque terrorista" a um posto de controlo de segurança no tribunal de Caglayan, adiantou o governante nas redes sociais.

Seis pessoas ficaram feridas no incidente, incluindo três agentes da polícia.

O ministro identificou os atacantes como membros do Partido da Frente Libertação Popular Revolucionária (DHKP-C), um grupo de extrema-esquerda que é considerado uma organização terrorista na Turquia, nos Estados Unidos, no Japão, no Reino Unido e na União Europeia.