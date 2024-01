De Euronews com AP

Dois homens armados atacaram a igreja de Santa Maria no distrito de Sariyer durante o serviço dominical. As autoridades investigam o ocorrido.

Dois homens armados atacaram uma igreja católica em Istambul, Turquia, durante a missa de domingo. Uma pessoa morreu, anunciaram as autoridades turcas.

De acordo com uma declaração publicada na rede X - antigo Twitter - pelo Ministro do Interior Ali Yerlikaya, os assaltantes armados atacaram a Igreja de Santa Maria no distrito de Sariyer às 11:40 da manhã, hora local. Não especificou que tipo de armas foram utilizadas nem se houve feridos.

Yerlikaya também condenou o ataque e disse que as autoridades estão a trabalhar na captura dos assaltantes e confirmou que foi aberta uma investigação.

Em declarações aos jornalistas, o Presidente da Câmara de Istambul, Ekrem Imamoglu, apresentou as suas condolências e apoiou as minorias religiosas da cidade, que, tal como toda a Turquia, é maioritariamente muçulmana.

"Não existem minorias nesta cidade ou neste país. Somos todos verdadeiros cidadãos", afirmou.

No Angelus deste domingo, desde a Praça de São Pedro, o Papa Francisco lembrou o ataque.

"Expresso a minha proximidade à comunidade (da igreja) de Istambul, que durante a missa sofreu um ataque armado com um morto e alguns feridos", disse o pontífice.

A igreja é gerida por uma ordem italiana de frades franciscanos. O Ministro dos Negócios Estrangeiros italiano, Antonio Tajani, disse que o seu ministério estava a acompanhar a situação juntamente com a embaixada italiana em Ancara e o consulado em Istambul.

"Expresso as minhas condolências e a minha firme condenação pelo vil ataque à Igreja de Santa Maria", escreveu Tajani no antigo Twitter (X).

"Estou certo de que as autoridades turcas irão prender os responsáveis", acrescentou.