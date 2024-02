Carnaval de Veneza volta a ser visitado por milhares de turistas

De Euronews

O Carnaval está a chegar ao fim e milhares de pessoas aproveitaram para o festejar em Veneza, uma das cidades mais visitadas do mundo nesta altura do ano.

As máscaras venezianas continuam a ser a imagem de marca do Carnaval, sendo que, atualmente, são poucas as que ainda são feitas à mão, em madeira. No entanto, os artistas de máscaras, conhecidos por “mascareri”, ganharam recentemente mais duas mãos.

A artista ucraniana Marina Lapa, que fugiu de Kiev para Veneza quando a guerra na Ucrânia começou, tem ajudado a manter viva a tradição das máscaras venezianas fabricadas à mão. Marina afirma que as peças têm sido o seu refúgio, dado que a ajudam a pensar menos na guerra.

A câmara municipal de Veneza aprovou, em setembro do ano passado, uma portagem turística para entrar na cidade, de modo a atenuar o número de visitantes. Assim, todos os visitantes diários, maiores de catorze anos, deverão reservar a entrada em Veneza com antecedência e pagar.