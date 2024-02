Protestos dos agricultores na Índia geram confrontos com a polícia

De Euronews

Agricultores indianos estão em marcha por melhores condições para o setor. Polícia ergueu barreiras com arame farpado e usou gás lacrimogéneo para impedir que protestos avancem para Nova Deli.

Os protestos dos agricultores na Índia estão a ser marcados por episódios de violência, depois de a polícia ter bloqueado a marcha de tratores e camiões que seguia para Nova Deli.

As autoridades indianas usaram gás lacrimogéneo e fizeram uso da força contra os milhares de manifestantes que tentaram furar os bloqueios nas estradas.

Barricadas com espigões de metal, arame farpado e blocos de cimento foram erguidas pelas forças de segurança nas principais estradas de ligação a Nova Deli.

Os ajuntamentos com mais de cinco pessoas foram proibidos na capital e o serviço de Internet foi cortado em alguns distritos do estado de Haryana para dificultar a comunicação entre os manifestantes.

Os agricultores indianos, que começaram a marcha desde Haryana e do Punjab, exigem um preço mínimo em todas as colheitas, o perdão de todas as dívidas dos agricultores e o arquivamento dos processos contra os agricultores envolvidos na luta de 2021 contra a reforma agrária imposta pelo governo de de Narendra Modi.

Em 2021, milhares de agricultores indianos derrubaram as barreiras de segurança que protegiam o Forte Vermelho de Nova Deli e invadiram o monumento emblemático, após confrontos com a polícia.

A recente marcha acontece apenas alguns meses antes das eleições legislativas do país, nas quais é esperada a reeleição de Modi para um terceiro mandato.