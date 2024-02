Hungria pronta para aprovar a adesão da Suécia à NATO

De Euronews

A votação final do Parlamento foi agendada para a próxima segunda-feira.

Numa carta enviada ao presidente do parlamento, o chefe da bancada do Fidesz pediu que a votação fosse agendada para o dia de abertura da sessão da primavera, que começa na segunda-feira.

Máté Kocsis escreveu que o Fidesz, que bloqueou várias vezes uma votação sobre o assunto, vai optar por apoiar a candidatura da Suécia à adesão à aliança militar transatlântica.

No sábado, o primeiro-ministro Viktor Orbán já tinha afirmado, no discurso sobre o Estado da Nação, que estavam "no bom caminho para ratificar a adesão", sublinhando os "passos importantes dados para restabelecer a confiança".

A Hungria é o único membro da NATO que ainda não ratificou a candidatura da Suécia, sendo que a admissão de um novo país na aliança militar exige uma aprovação unânime.

O governo húngaro já adiou a decisão durante mais de 18 meses. Numa mudança histórica da sua política de defesa, a Suécia pediu a adesão à NATO em maio de 2022, pouco mais de dois meses após a invasão da Ucrânia pela Rússia.