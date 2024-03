De Euronews com AP

O Estado dinamarquês está a ser processado por 143 mulheres da Gronelândia que alegam ter sido obrigadas a colocar dispositivos intrauterinos na década de 1960.

Um grupo de mulheres indígenas da Gronelândia processou a Dinamarca por as ter obrigado a colocar dispositivos contracetivos intrauterinos nas décadas de 1960 e 1970 e exigiu uma indemnização total de cerca de 43 milhões de coroas (5,8 milhões de euros).

As 143 mulheres afirmam que as autoridades sanitárias dinamarquesas violaram os seus direitos humanos quando lhes colocaram os dispositivos. Algumas delas - incluindo muitas que eram adolescentes na altura - não sabiam o que tinha acontecido.

Cada uma está a exigir 300.000 coroas (40.000 euros), disse aos jornalistas o advogado das mulheres, Mads Pramming.

A campanha começou há um ano, quando as mulheres protestaram durante uma visita à Gronelândia da primeira-ministra dinamarquesa Mette Frederiksen.

Uma vez que a visita não deu origem a qualquer indemnização, decidiram apresentar a sua queixa nos tribunais dinamarqueses.

O objetivo era, alegadamente, limitar o crescimento demográfico na Gronelândia, evitando as gravidezes. Na altura, a população da ilha ártica estava a aumentar rapidamente devido às melhores condições de vida e aos melhores cuidados de saúde. O pequeno dispositivo em forma de T, feito de plástico e cobre e colocado no útero, impede que os espermatozoides fertilizem um óvulo.

As autoridades dinamarquesas afirmam que cerca de 4500 mulheres e raparigas - alegadamente metade das mulheres férteis da Gronelândia - receberam implantes de espirais entre a década de 1960 e meados da década de 1970.

"Não podemos esperar mais"

Em setembro de 2022, os governos da Dinamarca e da Gronelândia lançaram uma investigação sobre o programa. O resultado da investigação está previsto para o próximo ano.

Mas Pramming disse que não vão esperar até lá e que a única opção para as mulheres é procurar justiça através do tribunal.

"A mais velha de nós tem mais de 80 anos e, por isso, não podemos esperar mais", disse uma das mulheres, Naja Lyberth, à emissora pública da Gronelândia KNR. "Enquanto vivermos, queremos recuperar a nossa autoestima e o respeito pelo nosso útero".

Naja Lyberth tinha 14 anos quando lhe foi colocado um DIU e foi das primeiras a falar sobre o assunto.

O governo dinamarquês ofereceu aconselhamento psiquiátrico às pessoas afetadas.

No ano passado, 67 mulheres apresentaram uma primeira ação judicial contra a Dinamarca por causa da contraceção forçada.

"A dor, física e emocional, que elas sentiram ainda hoje existe", afirmou o Ministro da Saúde, Magnus Heunicke.

O passado negro da Dinamarca

As ações passadas da Dinamarca na Gronelândia têm assombrado as autoridades dinamarquesas nos últimos anos.

Em 2020, a primeira-ministra Mette Frederiksen pediu desculpa a 22 crianças da Gronelândia que foram levadas à força para a Dinamarca em 1951, numa experiência social falhada.

O plano era modernizar a Gronelândia e dar às crianças uma vida melhor, mas terminou com uma tentativa de formar um novo tipo de inuítes, reeducando-os e esperando que mais tarde regressassem a casa e promovessem laços culturais.

"Pedimos desculpa àqueles de quem devíamos ter cuidado, mas não conseguimos", disse Frederiksen, acrescentando que "as crianças perderam os laços com as suas famílias e linhagem, a sua história de vida, com a Gronelândia e, portanto, com o seu próprio povo".

A Gronelândia, que faz parte do reino dinamarquês, foi uma colónia sob a coroa da Dinamarca até 1953, quando se tornou uma província do país escandinavo.

Em 1979, foi concedido à ilha o direito de residência e, 30 anos mais tarde, a Gronelândia tornou-se uma entidade autónoma. No entanto, a Dinamarca mantém o controlo dos assuntos externos e da defesa da ilha. Em 1992, a Gronelândia assumiu o controlo do setor da saúde.