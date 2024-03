De Euronews

O navio-patrulha Sergey Kotov terá sido atingido por vários drones navais ucranianos durante a noite. Moscovo não confirma ataque.

PUBLICIDADE

A Ucrânia afirma ter atacado e afundado outro navio de guerra russo no Mar Negro, na madrugada desta terça-feira.

A agência de inteligência militar ucraniana divulgou um vídeo que, segundo alega, mostra o navio-patrulha Sergey Kotov a ser atingido por vários drones.

Nas imagens que circulam nas redes sociais também são visíveis explosões a bordo do navio.

O vídeo não foi verificado independentemente e Moscovo não respondeu às alegações.

No Telegram, a agência de inteligência militar ucraniana disse que o navio foi atingido perto da Ponte do Estreito de Kerch, que liga a Rússia à Crimeia, por drones navais Magura V produzidos pela Ucrânia. Estes dispositivos já tinham sido utilizados anteriormente para realizar ataques à frota russa no Mar Negro.

O porto ucraniano de Odessa no Mar Negro também sofreu intensos ataques aéreos russos durante a noite.

Segundo as autoridades ucranianas, cerca de 20 drones atingiram edifícios em áreas residenciais e industriais da cidade, mas muitos dos dispositivos foram abatidos pelas defesas aéreas. Não há relatos de vítimas.