Análise: navios russos enviados para Cuba são uma "demonstração de força" de Putin

Vários navios militares, bem como um submarino de propulsão nuclear, estão em Havana no que tem sido descrito como uma missão diplomática. No entanto, os especialistas consultados pela Euronews consideram-na "perturbadora" e acreditam que se trata de uma "demonstração de força" por parte de Putin.

A chegada de navios da marinha russa e de um submarino nuclear ao largo da costa cubana reavivou recordações da Guerra Fria. As autoridades cubanas apressaram-se a garantir aos atores internacionais, e indiretamente à NATO, que a visita dos marinheiros faz parte de uma série de atividades diplomáticas, como sinal das boas relações entre Havana e Moscovo.

Embora tanto o Canadá como os Estados Unidos tenham mobilizado navios para a zona, a Casa Branca confirmou que não vê esta ação como uma ameaça à sua segurança nacional, numa tentativa de dissipar as recordações sombrias da crise dos mísseis de 1962, que manteve o mundo em suspenso e suscitou o receio de uma guerra nuclear entre os Estados Unidos e a União Soviética.

Embora não exista qualquer ameaça para a região, segundo os governos dos países envolvidos, os especialistas em segurança reconhecem que a situação é, no mínimo, preocupante para os Estados Unidos.

Esta é a opinião de Manuel Gazapo, doutorado em Relações Internacionais e diretor institucional da Universae. "O movimento da diplomacia russa em relação a Cuba é um elemento que, sem dúvida, preocupa os Estados Unidos", embora reconheça que"não representa uma situação verdadeiramente grave ou preocupante para a sua segurança nacional, pelo menos neste momento".

Tensão entre Washington e Moscovo aumentou

O contexto internacional em que se desenrola a aproximação da Rússia a Cuba deve ser tido em conta, numa altura em que o Ocidente virou as costas ao Kremlin após a invasão da Ucrânia e a tensão entre Washington e Moscovo aumentou devido à guerra.

"A atual situação internacional é caracterizada pela vulnerabilidade, incerteza, complexidade e ambiguidade", explicou o especialista em segurança à Euronews. Manuel Gazapo concorda com a influência da guerra ucraniananeste e noutros movimentos geoestratégicos internacionais.

"A guerra na Ucrânia foi, sem dúvida, um fator que alterou drasticamente as relações internacionais e o processo de diálogo entre alguns atores e outros. Perante este cenário, a Rússia tem tentado ativar novas alianças e reativar outras que já existiam, mas que estavam numa espécie de 'stand-by'. Este pode ser o caso de Cuba", explica.

Juan Carlos Pereira, professor de História Contemporânea e grande conhecedor da Guerra Fria e das relações entre Rússia, Cuba e Estados Unidos, concorda com a afirmação. O professor aponta um facto concreto e afirma que se trata de uma resposta por parte da Rússia porque os Estados Unidos autorizaram o uso de certas armasna guerra da Ucrânia".

"Uma demonstração de força"

Não é que possa haver um confronto, mas creio que Putin quer mostrar a sua força, o seu poder contra o que eles consideram ser o inimigo externo, é uma demonstração de força, do poder da Rússia com o submarino e o navio de guerra", qualifica Pereira.

No entanto, tanto o Ministério da Defesa russo como o próprio governo cubano, e até a Casa Branca, reiteraram que a presença dos navios de Moscovo não constitui uma ameaça. No entanto, parece claro que implica uma aproximação entre Cuba e o eixo soviético, apesar de nos últimos anos as suas relações com os Estados Unidosestarem a tentar normalizar-se.

A aproximação entre Cuba e os Estados Unidos desenvolveu-se sobretudo durante o último mandato de Barack Obama Manuel Gazapo Especialista em Relações Internacionais

"É preciso ter em conta que as aproximações entre Cuba e os Estados Unidos foram desenvolvidas sobretudo durante o último mandato de Barack Obama, mas depois, com as administrações republicanas e democratas que se seguiram, esse caminho não foi construído nem promovido", diz Gazapo.

A Rússia parece ter aproveitado esta pausa nas relações entre Havana e Washington "para voltar a ser um ator importante, não só de forma passiva, mas também ativa, na evolução contemporânea de Cuba".

O professor de História Contemporânea explicou à Euronews que a Rússia e Cuba voltaram a apertar as mãos porque "Putin sente-se hostilizado por uma grande parte da comunidade internacional e está a aproximar-se de outros aliados como a China, a Índia e agora Cuba". Esta sexta-feira,centenas de cubanos visitaram a frota que se encontra no seu país e que aí permanecerá até 17 de junho.

A visita de locais e turistas a estes navios reafirma que não têm uma missão de guerra, mas mobilizá-los "não deixa de ser uma demonstração de poder que se enquadra nas estratégias de dissuasão que todos os países exercem no tabuleiro geopolítico", diz Manuel Gazapo, referindo-se aosubmarino nuclear Kazán, que faz parte da frota.

Submarino russo de propulsão nuclear Kazan em Cuba Arial Ley/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

Mas a Rússia não só enviou uma parte da sua marinha a Cuba, no âmbito das suas relações diplomáticas, como também aproveitou a oportunidade para efetuar exercícios militares no Oceano Atlântico. "A Rússia aproveitou o cenário para mostrar a sua força militar, como já fez noutras ocasiões em que manteve encontros bilaterais com outros países", acrescenta o diretor institucional da Universae.

Ecos da Guerra Fria

Todos estes acontecimentos fazem lembrar o período da Guerra Fria, embora Juan Carlos Pereira sublinhe que estamos longe de um conflito desta dimensão. "A Guerra Fria tem uma definição muito precisa e implica um confronto entre duas superpotências com a utilização de armas nucleares como fator de dissuasão". Isso não está a acontecer agora, mas estamos "num momento de tensão multipolar com a Rússia, a China e os Estados Unidos" .

É um duelo entre os EUA e a Rússia, mas é importante ter em conta o papel que a UE deve desempenhar nestas situações. "Deve ter como prioridade ser um ator global, capaz de manter a sua bolha de segurança e de transmitir serenidade ao resto da comunidade internacional", diz Gazapo, embora não considere que seja "uma prioridade para Bruxelas, uma vez que existem outros pontos muito mais urgentes do ponto de vista diplomático, económico e militar".