Portugal reforça apoio militar à Ucrânia com mais 95 milhões de euros

Apoio de Portugal à Ucrânia vai ascender aos 221 milhões de euros em 2024, anunciou o primeiro-ministro Luís Montenegro, a partir da cimeira da NATO.

PUBLICIDADE

O primeiro-ministro Luís Montenegro anunciou, esta quarta-feira à tarde, um reforço da ajuda de Portugal à Ucrânia em mais 95 milhões de euros.

Em conferência de imprensa, em Washington D.C., por ocasião da cimeira da NATO, o chefe do governo português lembrou o acordo de cooperação militar assinado com a Ucrânia durante a visita do Presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, a Portugal, no final de maio, e afirmou que o país vai "acrescentar ainda este ano 95 milhões de euros aos 126 milhões que estavam previstos nesse texto".

"Será um esforço na casa dos 221 milhões de euros que faremos este ano", resumiu Luís Montenegro, sublinhando o apoio "incondicional" de Portugal a Kiev.

O primeiro-ministro detalhou que há um entendimento com o chefe de Estado ucraniano para que esse apoio financeiro seja "dispendido na aquisição de material da indústria portuguesa".

"É um esforço grande, que é também completado com toda a despesa ao nível do treino militar", referiu, explicando que Portugal tem coloborado com a Ucrânia nomeadamente com um programa de formação para pilotagem de aeronaves F-16, mas também no que diz respeito à assistência humanitária.

Luís Montenegro lembrou ainda o compromisso do país em alcançar antecipadamente, em 2029, os 2% do PIB em despesa na Defesa, que anunciou na terça-feira, depois da cerimónia de comemoração dos 75 anos da NATO, que marcou o início oficial da cimeira.