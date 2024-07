Pelo menos 15 mortos em deslizamento de terras na China após passagem do tufão Gaemi

De Euronews

As mortes foram as primeiras na China que parecem estar relacionadas com o tufão Gaemi, que enfraqueceu para uma tempestade tropical depois de ter atingido a costa chinesa na quinta-feira.

Pelo menos 15 pessoas morreram, no domingo, na sequência de um deslizamento de terras que atingiu uma casa de família numa zona turística do sudeste da China.

De acordo com a emissora estatal CCTV, o deslizamento de terras causado por inundações repentinas ocorreu pelas 8:00 e deixou 21 pessoas presas em Yuelin, uma aldeia na província de Hunan.

Em Xangai, um estafeta que se deslocava de moto morreu no sábado, depois de ter sido atingido por uma árvore que caiu devido aos ventos da tempestade. A informação foi avançada pelo jornal digital The Paper.

Antes de chegar à China, o tufão intensificou as chuvas de monção nas Filipinas, onde morreram pelo 34 pessoas, e “varreu” a ilha de Taiwan, onde o número de mortos subiu para 10 e mais de 5.000 famílias ficaram sem eletricidade.

Até à tarde de domingo, foram encontradas 18 pessoas soterradas pelo deslizamento de terras, das quais 12 foram confirmadas como mortas e 6 como feridas.

A tempestade tropical estava também a provocar fortes chuvas a cerca de 2.000 quilómetros de distância, na província de Liaoning, no nordeste da China. O governo da cidade publicou um aviso nas redes sociais pedindo aos residentes que vivem abaixo do terceiro andar que se mudem para lugares mais altos, pois o rio Yalu, que faz fronteira com a Coreia do Norte, subiu acima do nível de alerta.

Na província vizinha de Liaoning, centenas de empresas suspenderam as suas atividades como medida de precaução e mais de 30.000 pessoas foram retiradas, informou a agência oficial de notícias Xinhua. Cerca de 40 comboios foram suspensos, por razões de segurança, depois de a chuva dos últimos dias ter danificado os carris.

O tufão causou cerca de 1,8 mil milhões de dólares taiwaneses (cerca de 50 milhões de euros) de prejuízos no sector agrícola e piscatório.

Um navio de carga afundou-se ao largo da costa de Taiwan durante o tufão, matando o capitão, enquanto oito outros navios encalharam.