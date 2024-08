32 mortos e 63 feridos num ataque terrorista a um hotel de praia na Somália

De Euronews com AP

Mais de 30 pessoas foram mortas num ataque terrorista num hotel de praia na capital Mogadíscio no sábado, informou a polícia somali.

PUBLICIDADE

Um violento ataque terrorista abalou a capital da Somália, Mogadíscio, na sexta-feira à noite, deixando um saldo trágico de 32 mortos e 63 feridos. O incidente ocorreu num hotel de praia muito frequentado, chocando a comunidade local e internacional.

O ataque teve lugar na sexta-feira à noite na praia de Lido, uma zona popular entre os residentes de Mogadíscio para passar o fim de semana. De acordo com testemunhas oculares, o incidente começou com uma forte explosão seguida de tiros, espalhando o pânico entre os visitantes da zona.

O porta-voz da polícia, Major Abdifatah Adan Hassan, disse que entre as vítimas estava um soldado morto e um ferido. As restantes vítimas eram civis que se encontravam na zona a desfrutar do seu tempo livre.

Mohamud Moalim, uma das testemunhas, disse à The Associated Press que viu um atacante com um colete momentos antes de "se fazer explodir junto ao hotel, com vista para a praia". Moalim acrescentou que alguns dos seus amigos que estavam com ele no hotel foram mortos, enquanto outros ficaram feridos.

Outra testemunha, Abdisalam Adam, descreveu uma cena devastadora: "Vi muitas pessoas deitadas no chão. Adam estava envolvido no transporte de alguns dos feridos para o hospital, o que mostra a dimensão da tragédia.

O grupo terrorista al-Shabab, afiliado à al-Qaeda na África Oriental, reivindicou a autoria do atentado na sua estação de rádio. Este incidente vem na sequência de uma série de ataques perpetrados pelo al-Shabab na zona de Lido Beach.

Este ataque não é um incidente isolado em Lido Beach. A zona já foi alvo de ataques anteriores de militantes ligados ao al-Shabab. No ano passado, um ataque semelhante na zona custou a vida a nove pessoas, pondo em evidência a persistente ameaça terrorista na região.

Impacto na segurança e na comunidade

Este último ataque suscita sérias preocupações quanto à segurança em Mogadíscio e ao desafio permanente que o terrorismo representa para a Somália. A comunidade internacional e as autoridades locais enfrentam a tarefa urgente de reforçar as medidas de segurança e combater a ameaça persistente dos grupos extremistas.

A tragédia na praia de Lido não só ceifou vidas inocentes, como também deixou uma marca profunda na comunidade local, afetando o sentimento de segurança e normalidade numa área que procura recuperar de anos de conflito.