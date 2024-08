Oposição venezuelana reúne milhares de pessoas em Caracas

De Euronews com AP

Reunida em torno da figura de María Corina Machado, a oposição continua a contestar a anunciada vitória de Maduro nas eleições. Resultados oficiais ainda não foram divulgados.

PUBLICIDADE

Milhares de venezuelanos inundaram as ruas de Caracas no sábado, num ato de desafio e esperança. A multidão reuniu-se para mostrar o seu apoio à líder da oposição María Corina Machado e ao candidato presidencial Edmundo González. Os manifestantes defendem veementemente que González obteve uma vitória retumbante nas recentes eleições presidenciais, apesar de as autoridades terem declarado vencedor o atual Presidente Nicolás Maduro.

A tensão política na Venezuela atingiu um ponto crítico após as eleições de domingo passado. O governo de Maduro ainda não apresentou resultados oficiais que confirmem a sua alegada vitória, o que provocou uma onda de protestos e descontentamento entre a população. Em resposta, as autoridades efetuaram centenas de detenções de apoiantes da oposição que se manifestaram nos dias que se seguiram à votação.

Estima-se que pelo menos 20 pessoas tenham já morrido vítimas da repressão das manifestações.

María Corina Machado: figura central da oposição

María Corina Machado, uma figura emblemática da oposição venezuelana, fez uma aparição surpresa na manifestação de Caracas. A sua presença eletrizou a multidão, que a saudou com cânticos e aplausos. Machado, que foi proibida pelo governo de Maduro de ocupar cargos públicos por 15 anos, estava escondida desde terça-feira, alegando que sua vida e liberdade estavam em perigo.

O clima de intimidação intensificou-se na sexta-feira, quando assaltantes mascarados invadiram a sede da oposição, roubando documentos e vandalizando as instalações. Este ato de violência não dissuadiu os opositores, que continuam firmes na sua convicção de que a mudança política está iminente na Venezuela.

Durante o seu discurso, Machado segurou a bandeira venezuelana e declarou com veemência: "Já ganhámos as eleições. Agora vem uma nova etapa. Sabíamos que, tal como demorámos muito tempo a ganhar as eleições, agora vem uma nova etapa que vivemos dia após dia. Mas nunca fomos tão fortes como somos hoje. Nunca o regime foi tão fraco como é hoje".

Nunca fomos tão fortes como somos hoje. Nunca o regime foi tão fraco como é hoje. María Corina Machado Líder da oposição venezuelana

A determinação de Machado e dos seus apoiantes contrasta com a ausência de Edmundo González no evento, que continua escondido por razões de segurança. No entanto, o seu espírito de luta estava presente em cada palavra de ordem e na unidade demonstrada pelos manifestantes.

No final do evento, Machado abandonou o local discretamente, na parte de trás de uma moto, demonstrando as precauções que a oposição deve tomar no atual clima político venezuelano.

Implicações e olhares internacionais

Esta manifestação maciça de apoio dos cidadãos representa um desafio significativo para o governo de Maduro e sublinha a crescente exigência popular de mudança democrática na Venezuela. A comunidade internacional está a acompanhar de perto estes desenvolvimentos, uma vez que o país sul-americano se encontra numa encruzilhada que poderá definir o seu futuro político e social.