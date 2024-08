Rebeldes Houthi atingem navio porta-contentores com míssil

De Euronews com AP

Os Houthis retomaram os ataques com mísseis, atingindo o navio porta-contentores Groton no Golfo de Áden, após uma pausa de duas semanas, na sequência dos ataques aéreos israelitas e do assassinato do líder do Hamas, Ismail Haniyeh.

Um ataque com mísseis dos rebeldes Houthi do Iémen atingiu um navio porta-contentores de bandeira liberiana que viajava pelo Golfo de Áden, segundo informaram as autoridades no domingo. Este foi o primeiro ataque do grupo rebelde desde que os ataques aéreos israelitas os atingiram de forma direta.

Depois de duas semanas de interrupção dos ataques no Mar Vermelho, os Houthis não forneceram uma razão para os terem retomado. Estas pausas e abrandamentos já haviam sido registadas dede o início dos ataques, em novembro, devido à guerra de Israel contra o Hamas na Faixa de Gaza.

O recomeço da ofensiva surge na sequência do assassinato do líder do Hamas, Ismail Haniyeh, no Irão, um dos principais apoiantes dos Houthis, num altura em que se renovam as preocupações de um conflito regional no Médio Oriente.

O ataque atingiu o navio porta-contentores Groton pouco acima da linha de água, causando danos menores, segundo informou o Centro Conjunto de Informação Marítima, uma coligação multinacional liderada pela Marinha dos EUA.

"Toda a tripulação a bordo está a salvo", declarou a organização.

Os gestores gregos do navio não responderam a um pedido de comentário.

Yahya Saree, porta-voz militar dos Houthi, reivindicou o ataque numa declaração pré-gravada no domingo à tarde.

Na sua declarão, Saree informou também que os Houthis abateram um drone espião MQ-9 dos EUA sobre a província de Saada.

Pouco depois da reivindicação, os rebeldes publicaram imagens do avião abatido, mostrando apoiantes Houthi, incluindo crianças, a trepar sobre os destroços e a apontar para o que pareciam ser os mísseis que o drone transportava.

Nas imagens não é possível ver as marcas de identificação militar no drone abatido.

O Departamento de Defesa dos EUA disse que estava ciente da alegação, estando a investigar, sem entrar em pormenores.

Desde o início da sua ofensiva, os rebeldes atacaram mais de 70 navios com mísseis e drones, matando quatro marinheiros e apreendendo ou afundando vários navios.

Os Houthis afirmam que os seus ataques têm como alvo navios ligados a Israel, aos EUA e ao Reino Unido, tendo por objetivo forçar o fim da guerra entre Israel e o Hamas na Faixa de Gaza.

No entanto, muitos ataques têm sido contra navios com pouca ou nenhuma ligação ao conflito Israel-Hamas, incluindo alguns com destino ao Irão.

O Centro Conjunto de Informação Marítima informou que o Groton foi atacado porque outros navios da sua frota tinham visitado Israel recentemente.

Além dos ataques no Mar Vermelho, os Houthis também lançaram drones e mísseis contra o território de Israel, nomeadamente um ataque que matou uma pessoa e feriu outras dez em Telavive, no passado dia 19 de julho.

Na altura, Israel respondeu com ataques aéreos à cidade de Hodeida, controlada pelos Houthis, atingindo depósitos de combustível e estações elétricas. De acordo com os rebeldes várias pessas morreram e outras tantas ficaram feridas.