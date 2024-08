Negociações de cessar-fogo chegaram à fase final, diz Blinken

De Euronews com AP

"Continuamos a trabalhar intensamente para diminuir as tensões no Médio Oriente e evitar a propagação do conflito", declarou o Secretário de Estado norte-americano.

O Secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, afirmou que as negociações para o cessar-fogo "chegaram agora a uma fase final" e que os EUA estão a trabalhar com o Egito e o Qatar para concluir um acordo que lhes permita evitar novas ações no Médio Oriente.

"Todos na região devem compreender que novos ataques apenas perpetuam o conflito, a instabilidade e a insegurança para todos, e novos ataques apenas aumentam o risco de resultados perigosos que ninguém pode prever e controlar totalmente", afirmou Blinken na terça-feira.

"É urgente que todos na região façam um balanço da situação. Compreender o risco de erro de cálculo e tomar decisões que acalmem as tensões e não as exacerbem. Isto é particularmente importante dado o momento decisivo em que nos encontramos nas negociações do cessar-fogo em Gaza."

Os comentários de Blinken foram feitos após a sua reunião com o Secretário da Defesa dos EUA, Lloyd Austin, a Ministra dos Negócios Estrangeiros australiana, Penny Wong, e o Vice-Primeiro Ministro e Ministro da Defesa australiano, Richard Marles, em Annapolis, Maryland.

De acordo com um responsável norte-americano, cerca de uma dúzia de caças F/A-18 do porta-aviões USS Theodore Rooseveltdeslocaram-se para uma base militar no Médio Oriente, no âmbito dos esforços do Pentágono para ajudar a defender Israel de possíveis ataques do Irão e dos seus representantes e para salvaguardar as tropas norte-americanas.

O Secretário da Defesa dos EUA, Lloyd Austin, ordenou o aumento da presença militar na região, uma vez que as autoridades estão preocupadas com a escalada da violência no Médio Oriente, na sequência da morte, na semana passada, de um comandante de alto nível do Hezbollah no Líbanoe do principal dirigente político do Hamas no Irão, em supostos ataques israelitas.

De recordar que os dois grupos são apoiados pelo Irão