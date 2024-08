De Euronews en español com AP

Pelo menos 24 pessoas foram mortas nos protestos, de acordo com a ONG Provea. Além disso, mais de 2.200 pessoas foram presas, de acordo com Maduro. O Brasil, a Colômbia e o México são mediadores informais na Venezuela após a crise eleitoral. Os Estados Unidos apoiam os três países nos seus esforços para realizar uma "transição" na Venezuela.

Após as eleições presidenciais disputadas na Venezuela há nove dias, autoridades do Brasil, Colômbia e México têm estado em constante contacto com representantes do presidente venezuelano Nicolás Maduro e do candidato da oposição Edmundo González, em busca de uma solução para a crise. De acordo com o presidente, 2.229 pessoas foram detidas na Venezuela.

As três nações, cujos atuais presidentes de esquerda são aliados de Maduro, estão a conversar com ambas as partes, disse à The Associated Press um alto funcionário mexicano que participou das discussões. O funcionário se recusou a caraterizar isso como mediação formal.

Ao contrário de muitas outras nações que reconheceram Maduro ou González como vencedor, os governos do Brasil, Colômbia e México adotaram uma posição mais neutra, não rejeitando nem aplaudindo quando as autoridades eleitorais da Venezuela declararam Maduro vencedor nas urnas.

Em declaração conjunta na semana passada, os três países pediram que o órgão eleitoral venezuelano liberasse dezenas de milhares de folhas de apuração, consideradas a prova definitiva dos resultados.

"O princípio fundamental da soberania popular deve ser respeitado por meio da verificação imparcial dos resultados", afirmaram os presidentes brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva, colombiano Gustavo Petro e mexicano Andrés Manuel López Obrador numa declaração conjunta. O alto funcionário mexicano disse à AP que os três não descartaram uma reunião cara a cara com Maduro.

Milhões de venezuelanos foram às urnas no dia 28 de julho - alguns até fizeram uma vigília em suas seções eleitorais - para a tão esperada eleição que, segundo todos os relatos, foi o desafio eleitoral mais difícil que Maduro e seu Partido Socialista Unido da Venezuela, no poder, enfrentaram em décadas. O Conselho Nacional Eleitoral proclamou então Maduro vencedor sem divulgar números pormenorizados, como tinha feito no passado.

Cerca de 12 horas após o anúncio dos resultados, milhares de venezuelanos em todo o país saíram às ruas para protestar contra os resultados e foram recebidos com uma brutal repressão governamental.

De acordo com o Conselho Eleitoral, Maduro obteve 6,4 milhões de votos, enquanto González, que representava a coligação da oposição Plataforma Unitária, obteve 5,3 milhões. Mas González e a líder da oposição María Corina Machado surpreenderam os venezuelanos quando revelaram que tinham obtido mais de 80% dos resultados emitidos por cada máquina de voto eletrónico após o encerramento das urnas e afirmaram que Maduro tinha sido derrotado por uma margem de 2 para 1.

Na sequência das revelações, Maduro pediu ao Supremo Tribunal da Venezuela que efetuasse uma auditoria às eleições presidenciais, mas a sua decisão suscitou imediatamente críticas por parte de observadores estrangeiros, que afirmaram que o tribunal está demasiado próximo do governo para efetuar uma análise independente.

Um tribunal dominado por Maduro

Os juízes do tribunal são nomeados por funcionários federais e ratificados pela Assembleia Nacional, que é dominada por apoiantes de Maduro.

Na sexta-feira passada, quando o tribunal convocou os 10 candidatos a votos para uma audiência, apenas Gonzalez não compareceu. Na segunda-feira, o tribunal ordenou-lhe que se apresentasse numa nova audiência na quarta-feira.

Machado, numa mensagem áudio gravada para os venezuelanos nas redes sociais na terça-feira, disse que a oposição tinha obtido as folhas de contagem "sem que o regime se apercebesse". Ela também lembrou aos seus apoiantes que o seu esforço conjunto para destituir Maduro "tem muitas fases" e que não é necessário que as pessoas "estejam sempre nas ruas".

"Há alturas para sair, alturas para nos juntarmos e mostrarmos toda a nossa força e determinação e abraçarmo-nos uns aos outros, tal como há alturas para nos prepararmos, organizarmos, comunicarmos e consultarmos os nossos aliados em todo o mundo, que são muitos", disse. "Por vezes é necessária uma pausa operacional para garantir que todos os elementos da estratégia estão alinhados e prontos para a ação."

Também na terça-feira, o governo dos EUA reiterou seu apelo para que Maduro e seus representantes reconheçam os resultados das eleições que favorecem Gonzalez. Mark Wells, secretário adjunto interino para os assuntos do Hemisfério Ocidental, disse aos jornalistas que a administração do presidente Joe Biden examinou as provas partilhadas pela oposição e determinou que "seria quase impossível falsificar" as folhas de contagem.

"Os números falam por si", disse Wells. "O resultado real da eleição é claro e o mundo pode vê-lo. Edmundo Gonzalez ganhou a maioria dos votos". Ele acrescentou que o governo dos EUA continua a trabalhar com outros países para promover a transparência e garantir que os votos do povo sejam contados. Elogiou também os esforços conjuntos da Colômbia, do México e do Brasil, mas recusou-se a dar pormenores ou a dizer se os EUA estão atualmente em conversações com Maduro.