Dois mortos e vários feridos em colapso de hotel na Alemanha

O edifício de um hotel desabou no município de Kröv, no sudoeste da Alemanha. Várias pessoas ficaram presas entre os escombros com a polícia a confirmar duas vítimas mortais.

Duas pessoas morreram na sequência colapso de um hotel na Alemanha. O incidente aconteceu pelas 23 horas de terça-feira, na cidade de Kröv, junto do rio Mosela, no sudoeste do país.

Após a derrocada, nove pessoas ficaram sob os escombros com as equipas de resgate a conseguirem retirar com vida cinco, entre elas uma criança de dois anos.

No momento do acidente, estariam 14 pessoas no interior do edifício, sendo que cinco delas conseguiram sair do hotel sem ferimentos.

Desabamento de hotel faz duas vítimas mortais

Por esta altura continuam os trabalhos de resgate no local com os operacionais a tentarem resgatar as pessoas dos destroços ainda com vida. As autoridades falam em "intervenção intervenção extremamente exigente" devido à dificuldade em entrar no que resta da estrutura.

Cerca de 250 trabalhadores de emergência, incluindo especialistas em drones, foram mobilizados para o local, bem como cães de salvamento.

Para já, a polícia alemã a confirmou a existência de duas vítimas mortais, um homem e uma mulher, após o desabamento.

As autoridades retiraram31 pessoas da área em redor do edifício danificado logo após o acidente.

Não se conhecem, para já, as causas do desabamento.