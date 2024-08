Milhares protestam na Eslováquia contra os "despedimentos políticos" no sector da cultura

De Euronews com EBU

Milhares de pessoas protestam em Bratislava contra as medidas da ministra da Cultura, Martina Šimkovičová, que na semana passada demitiu os diretores do Teatro Nacional Eslovaco e da Galeria Nacional Eslovaca.

PUBLICIDADE

Milhares de pessoas reuniram-se na segunda-feira à noite em Bratislava para protestar contra as recentes medidas implementadas pelo Ministério da Cultura do Governo eslovaco.

Na semana passada, a ministra da cultura, Martina Šimkovicová, despediu o diretor diretor do mais antigo e importante teatro do país, Matej Drlička, e a diretora da Galeria Nacional, Alexandra Kusa.

Entre as inúmeras razões que invocou para a sua surpreendente decisão, contavam-se o "ativismo político", uma alegada preferência por cantores de ópera estrangeiros em detrimento dos eslovacos e, curiosamente, um incidente com um lustre de cristal, diz o The Guardian.

Para Matej Drlička, a verdadeira razão é outra. "As explicações que a [ministra da Cultura] Martina Šimkovičová enumerou são uma compilação de mentiras completas", disse à imprensa. "A única razão é que o governo dela não quer que a cultura seja livre".

A ministra polémica

Martina Šimkovicová, de 52 anos, é uma antiga apresentadora de televisão que foi afastada da comunicação social devido a publicações anti-refugiados nas redes sociais. Mais tarde, foi nomeada a "homofóbica do ano" pelo instituto eslovaco de direitos humanos Inštitút ľudských práv em 2018.

Uma das primeiras ações de Šimkovičová enquanto ministra da Cultura foi retomar os laços culturais com Moscovo, suspensos após a invasão em grande escala da Ucrânia pela Rússia em 2022.

Desde então, demitiu o conselho de administração do Fundo Eslovaco para a Promoção das Artes, um organismo concebido para permitir que as organizações culturais se candidatem a financiamento sem terem de se dirigir diretamente ao ministério, retirou o financiamento da Casa da Cultura brutalista de Bratislava e despediu os chefes da Biblioteca Nacional e do museu infantil Bibiana.

Motivações políticas

Estas medidas provocaram a indignação de muitos cidadãos que vêem uma motivação política por detrás destas decisões. Entre os manifestantes, fala-se de "despedimentos políticos" no domínio da cultura.

A multidão reuniu-se em frente ao Teatro Nacional Eslovaco e também em frente ao edifício do Ministério da Cultura, no centro da cidade. De acordo com os organizadores, a manifestação contou com a presença de cerca de 9000 pessoas.