Ataques israelitas matam pelo menos 17 pessoas em Gaza durante a noite

De Euronews com AP

Um dos ataques matou cinco crianças, com idades compreendidas entre os dois e os 11 anos, de acordo com um hospital próximo do local.

Os novos ataques israelitas na Faixa de Gaza mataram, pelo menos, 17 pessoas, incluindo cinco crianças e os seus pais, segundo as autoridades sanitárias palestinianas.

A última ronda de ataques durante a noite e a manhã de quarta-feira ocorreu na véspera de novas conversações destinadas a alcançar um cessar-fogo na guerra, que dura há 10 meses.

Os EUA, o Qatar e o Egito esperam conseguir um acordo, mas as partes continuam distantes em várias questões, mesmo após meses de negociações indiretas.

Um dos ataques atingiu uma casa de família no final da tarde de terça-feira, no campo de refugiados de Nuseirat, no centro de Gaza, que remonta à guerra de 1948 que envolveu a criação do Estado de Israel. O ataque matou cinco crianças, com idades compreendidas entre os dois e os 11 anos, e os seus pais, segundo o Hospital dos Mártires de Al-Aqsa, situado nas proximidades.

Um repórter da Associated Press, que viu os corpos chegarem, disse que eles tinham sido desmembrados pela explosão e que a criança de dois anos tinha sido decapitada.

No campo de refugiados de Maghazi, nas proximidades, um ataque a uma casa na madrugada de quarta-feira matou quatro pessoas e feriu outras, segundo informou o hospital.

Na cidade de Khan Younis, no sul do país, o serviço de emergência do Ministério da Saúde informou que os socorristas recuperaram os corpos de quatro homens que morreram num ataque a uma torre residencial na terça-feira.

Segundo o serviço de emergência, mais duas pessoas foram mortas num ataque israelita a uma casa na cidade de Beit Lahiya, no norte do país. O ataque também feriu cinco pessoas.

As autoridades sanitárias de Gaza não dizem se as pessoas mortas nos ataques israelitas são militantes ou civis.

Israel diz que tenta evitar ferir civis e atribui as mortes ao Hamas porque os militantes atuam em zonas residenciais. O exército raramente comenta os ataques individuais.