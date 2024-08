De Euronews com AP

António Guterres afirma que Gaza está em "queda livre humanitária" e apela a uma pausa nos combates para que as agências de ajuda humanitária possam entregar 1,6 milhões de doses da vacina contra a poliomielite nVPO2 na faixa de Gaza.

PUBLICIDADE

As autoridades sanitárias palestinianas comunicaram o primeiro caso de poliomielite numa criança de 10 meses, não vacinada, na cidade de Deir al-Balah, em Gaza.

Após a descoberta dos sintomas da criança, foram efetuados testes em Amã, capital da Jordânia, e o caso foi confirmado como sendo de poliomielite, segundo as autoridades sanitárias.

É o primeiro caso da doença em anos a ser registado no enclave costeiro que tem sido devastado pela guerra entre Israel e o Hamas desde outubro passado.

A doença potencialmente fatal e paralisante atinge sobretudo crianças com menos de cinco anos e propaga-se normalmente através de água contaminada.

O Paquistão e o Afeganistão são os únicos países onde a propagação da poliomielite nunca foi travada.

Crianças palestinianas separam o lixo num aterro sanitário no campo de refugiados de Nuseirat, 20 de junho de 2024 Abdel Kareem Hana/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.

Na sexta-feira, o Secretário-Geral das Nações Unidas, António Guterres, apelou a uma pausa de sete dias nos combates para permitir que as agências implementem uma campanha de vacinação em toda a região.

"Sabemos como deve ser administrada uma campanha de vacinação eficaz contra a poliomielite. Dada a devastação generalizada em Gaza, será necessária uma cobertura de vacinação de pelo menos 95% durante cada ronda da campanha de duas rondas para evitar a propagação da poliomielite e reduzir o seu aparecimento", afirmou.

"Apelo a todas as partes para que dêem garantias concretas desde já, garantindo pausas humanitárias para a campanha."

Prevê-se que sejam lançadas duas rondas de vacinação contra a poliomielite no final de agosto e setembro, numa tentativa de evitar a propagação da variante do poliovírus de tipo 2 (cVDPV2).

Durante cada ronda da campanha, o Ministério da Saúde palestiniano (MS), em colaboração com a Organização Mundial de Saúde (OMS), o Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF), a Agência das Nações Unidas de Assistência aos Refugiados da Palestina (UNRWA) e parceiros, fornecerá duas gotas da nova vacina oral contra a poliomielite tipo 2 (nOPV2) a mais de 640 000 crianças com menos de dez anos de idade.

Mais de 1,6 milhões de doses de nOPV2, que é utilizada para travar a transmissão do cVDPV2, serão entregues na Faixa de Gaza. As vacinas serão administradas por 708 equipas em hospitais (incluindo os de campanha) e centros de cuidados de saúde primários em cada município da faixa. Cerca de 2700 profissionais de saúde, incluindo equipas móveis e trabalhadores de proximidade, apoiarão a distribuição da vacina em ambas as fases da campanha.

O poliovírus foi detetado pela primeira vez em Gaza em julho, em amostras ambientais de Khan Younis e Deir al-Balah. A ONU afirma que Gaza está livre da poliomielite há 25 anos.

Mas a poliomielite não é o único desafio sanitário que Gaza enfrenta, onde as autoridades sanitárias palestinianas afirmam que mais de 40 000 pessoas foram mortas por ataques aéreos israelitas e outros ataques desde a escalada do conflito em outubro de 2023.

Apenas 16 dos 36 hospitais de Gaza estão agora a funcionar parcialmente e outros serviços médicos foram esgotados. De acordo com a Oxfam, as forças israelitas destruíram todas as estações de tratamento de águas residuais de Gaza e 70% das bombas de esgotos, o que significa que muitas ruas de Gaza estão inundadas de água contaminada com esgotos não tratados, o que as torna um ambiente propício à propagação de doenças.

Isto é particularmente verdade durante os meses mais quentes de verão, quando os mosquitos e outros insectos proliferam e os alimentos se estragam mais rapidamente.

Em consequência do conflito, a população de Gaza debate-se com um aumento das infeções respiratórias, da diarreia, da sarna e dos piolhos, das erupções cutâneas, da varicela, da iterícia e da hepatite A, entre outros problemas de saúde que dificilmente se propagam para além de Gaza, uma vez que esta está efetivamente isolada do resto da região.