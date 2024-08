Campo de férias para jovens com deficiência regressa ao Lago Balaton

O Lago Balaton, na Hungria, recebe milhares de visitantes todos os verões e é o destino preferido de muitos veraneantes. Este ano voltou a acolher um campo de férias para pessoas portadoras de deficiência e não faltaram mergulhos, passeios de barco ou atividades desportivas.

Após um interregno de 4 anos, o Maltese Charity Service, uma associação de ação social, voltou a realizar o seu campo de férias de cinco dias para jovens com deficiência, desta vez no munícipio de Balatonfenyves.

Este ano, 105 jovens com deficiências físicas puderam participar numa grande variedade de atividades, desde mergulhos no lago a passeios em barcos à vela. Cada jovem foi acompanhado por um voluntário.

“Para nós, o Lago Balaton é a Riviera, por isso vimos sempre para aqui. Há programas balneares e, nesta altura, fazem-se passeios de barco. Muitas pessoas entram no lago pela primeira vez nas suas vidas", diz Alpár Lázár, organizador do campo de férias.

Os participantes puderam ainda assistir a competições desportivas com atletas com deficiência, e desfrutarem num parque de diversões com atrações como o famoso touro mecânico, jogos de perícia ou tiro ao alvo.

Para Richard Tóth, um jovem em cadeira de rodas que participa pela sexta vez no acampamento, o mais importante é o facto de não haver barreiras. "A melhor coisa é que aqui as pessoas saudáveis e as pessoas com deficiência podem experimentar coisas diferentes em conjunto", sublinha.

O objetivo deste campo é juntar pessoas com e sem deficiências nas mesmas atividades, mostrando não só que é possível a inclusão, como também sensibilizar os jovens que não estão reféns de uma cadeira de rodas para os desafios a que estão sujeitos aqueles que vivem nessa condição.