O Primeiro-Ministro Edi Rama afirma que pretende promover o Islão tolerante através da criação do Estado-lei.

A Albânia está a planear criar a sua própriaCidade do Vaticano. No entanto, esta será muçulmana.

O New York Times noticiou que o primeiro-ministro da Albânia, Edi Rama, vai anunciar planos para um microestado soberano na sua capital, Tirana, que seguirá as práticas da Ordem Bektashi - uma ordem sufi xiita fundada no século XIII na Turquia.

Se tudo correr como planeado, o chamado "Estado Soberano da Ordem Bektashi" tornar-se-á o Estado mais pequeno do mundo, com apenas um quarto do tamanho da Cidade do Vaticano. O pedaço de terra de 10 hectares terá a sua própria administração, passaportes e fronteiras.

O novo Estado autorizará o consumo de álcool, permitirá que as mulheres vistam o que quiserem e não imporá regras de estilo de vida, refletindo as práticas tolerantes da Ordem Bektashi. Segundo Rama, o objetivo do novo Estado é promover a versão tolerante do Islão de que a Albânia se orgulha. "Devemos cuidar deste tesouro, que é a tolerância religiosa e que nunca devemos tomar como garantido", disse ao The New York Times.

Uma longa tradição mística na Albânia

A história dos Bektashis remonta ao Império Otomano do século XIII, mas há quase um século, a sede da Ordem mudou-se para Tirana depois de ter sido banida da Turquia por Mustafa Kemal Ataturk, o pai fundador da República Turca.

A Ordem de Bektashi tem uma longa tradição mística na Albânia. Foi adoptada pelos janízaros, os soldados de elite do Império Otomano, recrutados em grande parte nas regiões cristãs dos Balcãs. A fé sufi não obriga os devotos a observar os princípios básicos do Islão tradicional.

No entanto, a tolerância não se traduziu em proteção contra a perseguição. Durante centenas de anos, os fiéis viram-se sob pressão - quer os seus senhores fossem cristãos, muçulmanos ou ateus - o que os levou a países vizinhos, como o Kosovo e a Macedónia, desde a conquista dos Balcãs pelo Império Otomano nos séculos XIV e XV.

Os Bektashis são dedicados a homens sábios, conhecidos como dervixes. O dervixe Baba Mondi é o atual líder espiritual da ordem. É conhecido pelos seguidores pelo seu título oficial, Sua Santidade Haji Dede Baba.

Baba Mondi deverá ser o líder do Estado Soberano da Ordem Bektashi. Diz que as decisões serão tomadas com "amor e bondade". Numa entrevista à Euronews em 2018, afirmou que "ser um Bektashi significa ser humano. Construímos a nossa comunidade com base nos princípios da paz, do amor e do respeito mútuo".

Uma equipa de peritos está a trabalhar na legislação que define o estatuto de soberania do novo Estado dentro da Albânia. O Partido Socialista de Rama, no poder, também terá de a aprovar.

Baba Mondi manifestou a esperança de que os Estados Unidos e outras potências ocidentais reconheçam a soberania do seu Estado. "Merecemos um Estado", disse ao The New York Times. "Somos os únicos no mundo que dizem a verdade sobre o Islão" e "não o misturam com a política".