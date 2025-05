Guterres diz aos líderes do G20: "Chegou o momento de liderar pelo exemplo"

PUBLICIDADE

Os líderes mundiais chegaram ao Rio de Janeiro, no domingo, antes da Cimeira do G20, um fórum onde os Estados-membros deverão discutir questões relacionadas com a cooperação e as política económicas.

O grupo dos 20 inclui membros do G7, bem como países de economias emergentes. Segundo o governo brasileiro, espera-se a presença de mais 56 delegações nos próximos dias e que no final da cimeira os Estados-membros adotem uma declaração conjunta.

O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, apelou à “liderança pelo exemplo” dos países do G20 e acrescentou que as nações devem trabalhar em conjunto para enfrentar os desafios comuns naquilo a que chamou “tempos tumultuosos”.

“Os líderes do G20 têm de liderar. Os países do G20, por definição, têm um enorme peso económico. Exercem uma enorme influência diplomática. Têm de a utilizar para resolver os principais problemas mundiais”, referiu.

A vitória eleitoral de Lula da Silva em 2022 sobre o ex-presidente de extrema-direita Jair Bolsonaro, que mostrou pouco interesse em cimeiras internacionais e cuja política externa foi principalmente guiada pela ideologia, despertou esperança entre a comunidade internacional, na perspetiva do líder esquerdista.

A presidência brasileira definiu três prioridades para esta cimeira: a luta contra a fome, a transição para as energias renováveis e a reforma das instituições internacionais.

No entanto, espera-se que o fórum deste ano seja ensombrado pela guerra entre a Ucrânia e a Rússia, os confrontos no Médio Oriente, bem como pela recente vitória de Donald Trump nas eleições dos EUA.

Guterres exortou as nações a lutarem pela paz em Gaza, no Líbano, na Ucrânia e no Sudão.

“Paz em Gaza, com um cessar-fogo imediato, a libertação de todos os reféns e o início de um processo irreversível rumo a uma solução que inclua dois Estados. Paz no Líbano, com um cessar-fogo e medidas significativas para a aplicação integral das resoluções do Conselho de Segurança. Paz na Ucrânia, respeitando a Carta das Nações Unidas, as resoluções da ONU e o direito internacional. Paz no Sudão, com os líderes a pressionarem as partes beligerantes para que ponham fim à violência horrível e à crise humanitária desesperada que está a ser desencadeada contra os civis", referiu.

Crise climática no centro das atenções

A Cimeira do G20 coincide com a Cimeira das Nações Unidas sobre o Clima (COP29), onde se regista uma frustração crescente com a lentidão dos progressos realizados até ao momento, à medida que as delegações entram na segunda semana de conversações sobre o clima em Baku, no Azerbeijão.

Numa declaração escrita, o secretário-executivo das Nações Unidas para as Alterações Climáticas, Simon Stiell, afirmou que “a crise climática global deve ser a ordem de trabalhos número um” no Rio de Janeiro.

Stiell recordou que as conversações sobre o clima devem continuar a realizar-se fora do processo da COP e classificou o papel do G20 como “missão crítica”.

Numa conferência de imprensa antes da cimeira no Rio de Janeiro, Guterres afirmou que “o fracasso não é uma opção” na luta contra as alterações climáticas.

“As finanças alimentam a ambição e vão apelar ao sentido de responsabilidade de todos os países do G20. Chegou o momento de liderar pelo exemplo, para as maiores economias do mundo”, afirmou.

Criticou também o facto de os países vulneráveis serem os mais afetados e apelou a uma reforma mais representativa da economia global atual e das necessidades destes países. Acrescentou que “não estão a receber o nível de apoio de que necessitam de uma arquitetura financeira internacional que está ultrapassada, é ineficaz e injusta”.

Durante um protesto antes da Cimeira do G20, os ativistas do movimento Amazónia de Pé chamaram a atenção para a floresta amazónica. Os ativistas ergueram uma faixa onde se lia “Líderes Mundiais: A Amazónia está a ver”.

A Amazónia tem aproximadamente o tamanho da Austrália e purifica grande quantidade de dióxido de carbono do mundo. Mas “os pulmões da Terra” estão a aproximar-se de um ponto de rutura devido ao aumento das temperaturas e da desflorestação.

O presidente dos EUA, Joe Biden, visitou a Amazónia e reuniu-se com líderes indígenas antes da reunião do G20, no domingo, tornando-se o primeiro presidente americano em exercício a visitar a floresta tropical. A visita surge no momento em que o presidente eleito Donald Trump parece determinado a reduzir os esforços do país no combate às alterações climáticas.