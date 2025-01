Reações internacionais após o acordo de cessar-fogo entre Israel e o Hamas

As reações dos líderes mundiais têm sido abundantes, saudando o acordo de cessar-fogo em Gaza entre Israel e o Hamas.

Os principais mediadores de um acordo de cessar-fogo entre o Hamas e Israel afirmam que foi alcançado um acordo histórico para interromper a guerra de 15 meses na Faixa de Gaza, a partir de 19 de janeiro. Israel afirmou que o acordo está na sua fase final.

O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, recusou-se a comentar o acordo até que todos os pormenores e artigos do acordo estejam finalizados. O seu gabinete, em comunicado, afirmou que os últimos pormenores ainda estão a ser resolvidos e manifestou a esperança de que o acordo esteja concluído na quinta-feira de manhã, após o que o primeiro-ministro israelita dará um reconhecimento formal do assunto.

O presidente israelita, Isaac Herzog, elogiou Netanyahu e a sua equipa de negociadores pelos esforços envidados para chegar a um acordo. Numa declaração transmitida pela televisão, Herzog disse que é preciso fazer mais, instando Netanyahu a aceitar o acordo em cima da mesa e a trazer os reféns para casa.

"Reforço as mãos do primeiro-ministro e da equipa de negociação nos seus esforços para chegar a um acordo e apelo aos membros do gabinete e do governo de Israel para que aceitem e aprovem o acordo que lhes será apresentado e para que as nossas filhas e filhos regressem a casa."

O Hamas fez uma declaração após o anúncio do acordo, dizendo que o grupo "não perdoará" Israel pelo sofrimento que causou em Gaza e no seu povo durante a guerra.

"Em nome de todas as vítimas, de cada gota de sangue derramada e de cada lágrima de dor e opressão, dizemos: Não esqueceremos e não perdoaremos". Disse Khalil al-Hayya, negociador-chefe do Hamas.

As reacções dos líderes mundiais e das organizações internacionais têm-se multiplicado, saudando o acordo que põe fim a 15 meses de sofrimento em Gaza.

Estados Unidos

Tanto o presidente dos EUA, Joe Biden, como o presidente eleito, Donald Trump, elogiaram o anúncio do acordo. Ambos reivindicaram o mérito de ter tornado o acordo possível.

O presidente dos EUA, Joe Biden, afirma que o acordo foi "desenvolvido para negociar" durante a sua administração, mas que será implementado em grande parte pelo novo governo de Trump.

Biden afirma que, apesar de a sua equipa e a de Trump terem negociado como uma só, o acordo foi conseguido graças a meses de trabalho intensivo, "a minha diplomacia nunca cessou nos seus esforços para conseguir isto".

Donald Trump, por seu lado, recorreu à sua própria plataforma de comunicação social, Truth Social, para elogiar o novo acordo. O novo presidente dos Estados Unidos não deixou de aproveitar o momento e reivindicar o crédito pelo acordo "épico".

"Este acordo de cessar-fogo épico só poderia ter acontecido como resultado da nossa vitória histórica em novembro, uma vez que sinalizou ao mundo inteiro que a minha administração iria procurar a paz e negociar acordos para garantir a segurança de todos os americanos e dos nossos aliados. Estou entusiasmado com o facto de os reféns americanos e israelitas regressarem a casa para se reunirem com as suas famílias e entes queridos".

"Conseguimos tanto sem sequer estarmos na Casa Branca. Imaginem todas as coisas maravilhosas que irão acontecer quando eu regressar à Casa Branca e a minha Administração estiver totalmente confirmada, para que possam assegurar mais vitórias para os Estados Unidos!" acrescentou Trump.

Qatar

O emir do Qatar, Tamim bin Hamad al-Thani, saudou o anúncio do acordo.

"Esperamos que o anúncio de um acordo de cessar-fogo em Gaza contribua para acabar com a agressão, a destruição e a matança na Faixa de Gaza e nos territórios palestinianos ocupados", disse Tamim num post no X.

Tamim manifestou ainda a esperança de que este novo acordo permita uma "nova fase" em que a causa do povo palestiniano não seja marginalizada. O líder do Qatar afirma que é necessário trabalhar seriamente para resolver o conflito de décadas de uma forma justa, em conformidade com o direito internacional.

Tamim sublinhou que o papel diplomático do seu país enquanto mediador neste acordo decorre de obrigações e deveres humanitários e não de um papel político.

Tamim terminou agradecendo os esforços envidados pelo Egito e pelos Estados Unidos, que co-mediaram o acordo com Doha.

Egito

O presidente do Egito, Abdelfattah El-Sisi, também fez comentários positivos após o anúncio do cessar-fogo, mediado em parte pelo seu país, juntamente com o Qatar e os EUA.

"Com este acordo, sublinho a importância de acelerar a entrada de ajuda humanitária urgente para o povo de Gaza, para enfrentar a atual situação humanitária catastrófica, sem quaisquer obstáculos, até que a paz sustentável seja alcançada através da solução de dois Estados", disse o líder egípcio num post no X.

O Egito permanecerá sempre fiel ao seu pacto, um apoiante da paz justa, um parceiro leal para a alcançar e um defensor dos direitos legítimos do povo palestiniano", afirmou.

Nações Unidas

O secretário-geral da ONU, António Guterres, também saudou o acordo de cessar-fogo.

Congratulo-me com o anúncio de um acordo para garantir um cessar-fogo e a libertação de reféns em Gaza. Felicito os mediadores - Egito, Qatar e EUA - pelos seus esforços dedicados na mediação deste acordo."

O chefe da ONU também acrescentou que exortou todos os envolvidos a garantir que o acordo seja totalmente implementado e a manter os seus compromissos.

Guterres também referiu que espera que este acordo seja uma oportunidade para todas as partes envolvidas "estabelecerem uma via política credível para um futuro melhor para os palestinianos, os israelitas e a região em geral".

União Europeia

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, também se pronunciou sobre o assunto.

"Saúdo calorosamente o acordo de cessar-fogo e de libertação dos reféns em Gaza", declarou von der Leyen no X.

"Os reféns serão reunidos aos seus entes queridos e a ajuda humanitária poderá chegar aos civis em Gaza. Isto traz esperança a toda uma região, onde as pessoas suportaram um sofrimento imenso durante demasiado tempo", acrescentou a chefe da Comissão Europeia.

Von der Leyen instou ainda ambas as partes, Israel e Hamas, a respeitarem este acordo e a aplicarem-no na íntegra e sem falhas. A líder da UE manifestou ainda a esperança de que o acordo seja utilizado como um "trampolim para uma estabilidade duradoura na região", referindo a necessidade de encontrar uma solução diplomática para o conflito que dura há décadas.

Alemanha

O chanceler alemão Olaf Scholz elogiou o anúncio.

O Scholz, que está a preparar as próximas eleições no seu país, apelou no X a Israel e ao Hamas para que garantam a aplicação do acordo e dos seus termos "à letra".

O acordo foi assinado e todos os reféns do Hamas em Gaza devem ser libertados e os restos mortais devem ser entregues às suas famílias para um "enterro digno".

"O cessar-fogo abre a porta a um fim definitivo da guerra e à melhoria da má situação humanitária em Gaza", acrescentou Scholz, referindo que a Alemanha continua a "trabalhar para" atingir este objetivo.

Reino Unido

O primeiro-ministro britânico Keir Starmer emitiu uma declaração pouco depois de o primeiro-ministro do Qatar, Mohammed bin Abdulrahman al-Thani, ter anunciado o acordo.

Depois de meses de derramamento de sangue devastador e de inúmeras vidas perdidas, esta é a notícia há muito esperada pelos povos israelita e palestiniano", afirmou o primeiro-ministro britânico.

"Os reféns que foram brutalmente arrancados de suas casas naquele dia [7 de outubro de 2023] e mantidos em cativeiro em condições inimagináveis desde então, podem agora finalmente regressar às suas famílias. Mas devemos também aproveitar este momento para prestar homenagem àqueles que não conseguirão regressar a casa", afirmou Starmer em comunicado.

Starmer manifestou também a sua solidariedade para com os palestinianos inocentes "cujas casas se transformaram numa zona de guerra de um dia para o outro" e que, desde então, têm passado por sofrimentos indescritíveis.

"Este cessar-fogo deve permitir um enorme aumento da ajuda humanitária, que é tão desesperadamente necessária para acabar com o sofrimento em Gaza"

"A nossa atenção deve centrar-se na forma de garantir um futuro permanentemente melhor para os povos israelita e palestiniano", referiu Starmer, citando a necessidade de alcançar uma solução de dois Estados que "garanta a segurança e a estabilidade de Israel, a par de um Estado palestiniano soberano e viável".

Espanha

O primeiro-ministro espanhol Pedro Sánchez congratulou-se com o acordo de cessar-fogo.

O chefe do governo espanhol sublinhou que esta evolução positiva deve pôr termo ao conflito e permitir que a ajuda humanitária possa aliviar imediatamente os inúmeros palestinianos que necessitam urgentemente de bens e assistência básicos.

Sánchez referiu ainda que todos os reféns detidos em Gaza devem ser libertados em segurança, salientando que este acordo é um passo crucial e indispensável no caminho para uma paz permanente, numa solução de dois Estados.

O líder espanhol expressou ainda a sua gratidão a todo o Qatar, ao Egito e aos Estados Unidos, pelo seu empenho e "trabalho incansável" como mediadores que tornaram o acordo possível.

Turquia

O presidente turco Recep Tayyip Erdoğan saudou o acordo alcançado entre Israel e o Hamas.

"Esperamos que o acordo seja benéfico para a nossa região e para toda a humanidade, especialmente para os nossos irmãos palestinianos, e que abra a porta a uma paz e estabilidade duradouras", disse Erdoğan num post no X.

"Como Türkiye, nunca deixámos os nossos irmãos palestinianos sozinhos nem por um momento na sua luta contra a opressão e a tirania."

"Se Deus quiser, continuaremos a apoiar o povo de Gaza e a utilizar todos os nossos recursos para ajudar Gaza a curar as suas feridas e a reerguer-se."

Organizações humanitárias internacionais

As organizações internacionais também manifestaram o seu alívio após o anúncio do acordo de cessar-fogo.

A guerra em Gaza causou uma das maiores catástrofes humanitárias do mundo.

A ONU e organizações como a Oxfam e a Amnistia Internacional há muito que criticam Israel pela sua conduta de guerra e acusam-no de fabricar uma crise humanitária.

A ONU já informou que a sua investigação indicava que cerca de 1,9 milhões dos 2,1 milhões de habitantes de Gaza tinham sido deslocados, algumas vezes durante os 15 meses de combates.

Afirmaram também que mais de um milhão de pessoas em Gaza correm o risco de passar fome e dependem de ajuda alimentar, que por vezes não é garantida.

A Oxfam congratulou-se com o anúncio do tão esperado cessar-fogo em Gaza. Em comunicado, Sally Abi Khalil, Diretora Regional do grupo para o Médio Oriente e Norte de África, afirmou: "A Oxfam congratula-se com o anúncio de um cessar-fogo, com o acordo inicial sobre a libertação dos reféns israelitas e de alguns dos detidos palestinianos, e com o cessar-fogo temporário na Faixa de Gaza, após 15 meses de uma guerra sem tréguas."

"Israel aplicou um terrível castigo coletivo aos palestinianos em Gaza, incluindo crimes contra a humanidade - utilizando alimentos e água como armas de guerra, deslocando à força praticamente toda a população, sitiando o Norte de Gaza e tornando Gaza praticamente inabitável", continuou Khalil.

"Milhares de palestinianos foram ilegalmente detidos e torturados sem um processo justo. Estas acções não devem ficar sem resposta - o direito e as normas internacionais devem ser aplicados universalmente, incluindo a Israel, que deve ser responsabilizado pelos seus crimes de guerra, para garantir justiça às vítimas e impedir futuras violações", acrescentou o Diretor Regional da Oxfam MENA.

A Amnistia Internacional também comentou o novo acordo sobre Gaza, afirmando que "a notícia de que foi alcançado um acordo de cessar-fogo trará algum alívio às vítimas palestinianas do genocídio de Israel. Mas já devia ter sido feito há muito tempo".

O grupo salientou que os palestinianos têm suportado mais de 15 meses de bombardeamentos israelitas implacáveis que destruíram comunidades inteiras e residências em escombros, salientando que uma simples cessação dos bombardeamentos não acabará com o seu pesadelo.

"Para os palestinianos que perderam inúmeros entes queridos e que, em muitos casos, viram as suas famílias inteiras dizimadas ou viram as suas casas reduzidas a escombros, o fim dos combates não começa a reparar as suas vidas destroçadas nem a curar o seu trauma".

O grupo humanitário afirma que, enquanto não forem abordadas as causas profundas do conflito, palestinianos e israelitas "não podem sequer começar a ter esperança num futuro melhor, assente em direitos, igualdade e justiça".

A Amnistia diz que Israel tem de desmantelar os sistemas brutais de apartheid que impõe para dominar e oprimir os palestinianos e pôr fim à ocupação ilegal dos territórios ocupados. Só então os palestinianos terão verdadeiramente motivos para celebrar.