Hamas promete libertar seis reféns israelitas vivos e quatro cadáveres

PUBLICIDADE

O Hamas anunciou que vai libertar mais seis reféns no sábado, os últimos dos 33 que deverão ser libertados durante a primeira fase do cessar-fogo com Israel. O grupo anunciou igualmente que entregará os corpos de quatro outros reféns falecidos.

Esta libertação de reféns será feita em troca de centenas de prisioneiros palestinianos detidos por Israel. Até à data, foram efetuadas seis trocas entre as duas partes.

Sem fornecer mais pormenores, o líder do Hamas, Khalil al-Hayya, afirmou que o grupo militante entregará os restos mortais da família Bibas, da qual um dos membros foi libertado com vida no dia 1 de fevereiro.

Inicialmente, esperava-se que apenas três reféns fossem libertados este sábado, e não ficou imediatamente claro por que razão o Hamas alterou o plano.

Um alto funcionário israelita, que falou sob condição de anonimato, disse que o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu tinha concordado em permitir a entrada na Faixa de Gaza de casas móveis e equipamento de construção há muito solicitados, como parte dos esforços para acelerar a libertação dos reféns.

Na semana passada, o Hamas ameaçou suspender a libertação dos reféns, invocando a recusa de Israel em autorizar a entrada de casas móveis e equipamento pesado na Faixa de Gaza, entre outras alegadas violações da trégua.

O cessar-fogo, que teve início em meados de janeiro, pôs termo a mais de um ano de combates mortais entre Israel e o Hamas, aumentou a quantidade de ajuda que chega à devastada Faixa de Gaza e permitiu que centenas de milhares de palestinianos regressassem às suas casas, à medida que as forças israelitas se retiravam de grande parte do território.

As duas partes ainda não negociaram a segunda e mais difícil fase do cessar-fogo, segundo a qual o Hamas libertaria dezenas de outros reféns em troca de um cessar-fogo duradouro e de uma retirada israelita.

No entanto, há sérios desafios pela frente. O governo de Israel diz que quer eliminar as capacidades militares e de governação do Hamas em Gaza. Mas o grupo militante reafirmou rapidamente o seu controlo do território durante o cessar-fogo, apesar de ter perdido muitos membros de alto nível e um número substancial de combatentes.

Além disso, a recente proposta do presidente dos EUA, Donald Trump, de retirar os palestinianos de Gaza para que os EUA possam reconstruir o território foi rejeitada pelo mundo árabe e pelos palestinianos, que receiam nunca mais poder regressar. Israel, no entanto, abraçou o plano de Trump e ambos têm feito questão de sublinhar que partilham os mesmos objetivos na guerra.

Israel afirmou que as negociações para a segunda fase terão lugar esta semana.