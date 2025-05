PUBLICIDADE

Os líderes árabes reuniram-se em Bagdade no sábado para a cimeira anual da Liga Árabe, onde anunciaram que estavam a trabalhar num cessar-fogo entre Israel e o Hamas na Faixa de Gaza e prometeram contribuir para a reconstrução do enclave.

A cimeira na capital iraquiana contou com a presença de líderes árabes, incluindo o emir do Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, e o presidente egípcio, Abdel Fattah el-Sissi.

O primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, e o secretário-seral da ONU, António Guterres, também estiveram presentes como convidados.

O primeiro-ministro espanhol, que na quarta-feira chamou a Israel um "Estado genocida", apelou à comunidade internacional para que exerça pressão sobre Israel "para que cesse o massacre em Gaza".

Guterres apelou à libertação dos reféns israelitas em Gaza e ao fluxo de ajuda para o território, que se encontra sob um bloqueio total de Israel há mais de dois meses. Guterres afirmou ainda que a ONU rejeita qualquer "deslocação forçada" de palestinianos.

O primeiro-ministro espanhol Pedro Sanchez e o secretário-geral da ONU, António Guterres, participam na 34.ª cimeira da Liga Árabe, em Bagdade, no Iraque, no sábado. Hadi Mizban/AP

O primeiro-ministro iraquiano, Mohammed Shia al-Sudani, apelou ao regresso da ajuda a Gaza, que se encontra sob bloqueio total de Israel desde o início de março. "Este genocídio atingiu níveis de fealdade nunca vistos em todos os conflitos ao longo da história", afirmou, acrescentando que o Iraque vai trabalhar na criação de um fundo árabe para a reconstrução da região, com o qual o seu país pagará 20 milhões de dólares para Gaza e um montante sensivelmente semelhante para o Líbano.

El-Sissi, do Egito, disse que o seu país estava a coordenar com o Qatar e os EUA "esforços intensos para alcançar um cessar-fogo", e que o Egito planeia realizar uma conferência internacional para a reconstrução de Gaza "assim que a agressão parar".

Presidente do Egito, Abdel Fattah el-Sissi, participa na 34.ª Cimeira da Liga Árabe, em Bagdade, no Iraque, no sábado, 17 de maio de 2025. Hadi Mizban/AP

O presidente palestiniano Mahmoud Abbas, que lidera a Autoridade Nacional Palestiniana (ANP) na Cisjordânia e não tem autoridade sobre o Hamas em Gaza, instou o grupo militante a entregar as suas armas à ANP.

Uma ausência notável foi a do novo presidente sírio Ahmad al-Sharaa, que enviou o seu ministro dos Negócios Estrangeiros. As milícias xiitas iraquianas e as fações políticas desconfiadas do passado de al-Sharaa como militante sunita opuseram-se ao seu convite para a cimeira.

Al-Sharaa encontrou-se, no entanto, com o presidente dos EUA, Donald Trump, no início da semana, que prometeu levantar as sanções impostas pelos EUA à Síria.

"Operação Carruagens de Gideão

Na véspera da cimeira, Israel anunciou o lançamento de uma nova fase da sua ofensiva em Gaza, denominada "Carruagens de Gideão", no âmbito da qual as FDI afirmaram estar a "conduzir ataques extensivos e a mobilizar tropas para alcançar o controlo operacional nas áreas de Gaza".

O secretário-geral da ONU reagiu à notícia afirmando estar "alarmado com os planos de Israel para expandir as operações terrestres e muito mais".

À margem do anúncio de Israel de uma ofensiva alargada, a Euronews revelou a existência de documentos datados de dezembro de 2023 que revelam que a criação de uma nova entidade em Gaza "no dia seguinte" a uma derrota do Hamas é uma das propostas que o governo israelita tem em cima da mesa.

A reunião em Bagdade foi a 34ª Cimeira da Liga Árabe, onde os líderes árabes se reúnem para tratar de assuntos regionais. A Liga foi criada em 1945 e é atualmente composta por 22 membros.