A Câmara Municipal da cidade espanhola de Barcelona rompeu relações institucionais com Israel por causa dos ataques à população palestiniana, através de uma declaração institucional em que exige "um cessar-fogo imediato e permanente", bem como o desbloqueamento da entrada de ajuda humanitária.

Os meios de comunicação social espanhóis afirmam que, numa declaração institucional, apresentada conjuntamente pelos grupos socialista e comum, e que recebeu o voto contra do Partido Popular (PP) e do Vox e a abstenção do JuntsxBarcelona, se exprime à rejeição e à condenação dos ataques do Estado de Israel contra a população civil palestiniana e a deslocação forçada da sua população.

Além disso, a cidade de Barcelona insta a organização da Fira de Barcelona a garantir que não haja pavilhões do governo israelita, de empresas de armamento ou de outros setores que "lucram com o genocídio, a ocupação, o apartheid e a colonização do povo palestiniano".

A declaração inclui a medida de romper o acordo de amizade e colaboração que regula as relações com a cidade de Telavive-Jaffa, bem como as relações institucionais com o atual governo israelita, "até que seja restabelecido o respeito pelo direito internacional e pelo direito humanitário internacional e garantido o respeito pelos direitos fundamentais do povo palestiniano".

Presidente da Câmara de Barcelona: "Gaza pertence aos palestinianos"

A famosa cidade espanhola assegurará que não haverá relações municipais com empresas privadas que operamilegalmente nos colonatos israelitas", identificados no relatório do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos (ACNUDH), afirmou o autarca local. Tomará igualmente medidas para impedir que os navios envolvidos no tráfico de armas com Israel façam escala no porto de Barcelona.

A Câmara Municipal de Barcelona instará o Congresso dos Deputados a fazer avançar a tramitação do projeto de lei que visa decretar um embargo urgente de armas ao Estado de Israel. Exortará igualmente os Governos espanhol e catalão a exercerem pressão sobre Israel para que seja alcançado um cessar-fogo imediato.

Barcelona compromete-se a continuar a colaborar com a UNRWA na prestação de ajuda humanitária e a estabelecer uma cooperação direta que contribua para a reconstrução da Faixa de Gaza.

O presidente da Câmara de Barcelona, Jaume Collboni, afirmou ainda que os níveis de "destruição e crueldade" dos repetidos ataques de Israel a Gaza e o "grau de sofrimento" da população devido à ofensiva e às "mortes maciças e indiscriminadas" tornam "inviável qualquer relação" entre a cidade espanhola e Israel.