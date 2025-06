PUBLICIDADE

O Presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, deixou claro no sábado que não está interessado em reparar a relação com o seu antigo aliado e benfeitor de campanha Elon Musk, avisando que Musk poderá enfrentar "sérias consequências" se tentar apoiar a oposição.

Numa entrevista telefónica a Kristen Welker, da NBC, Trump disse que não tem intenção de se reconciliar com Musk. E, quando lhe perguntaram especificamente se achava que a sua relação com o multimilionário e CEO da Tesla e da SpaceX tinha acabado, Trump respondeu: "Presumo que sim, sim".

"Estou demasiado ocupado a fazer outras coisas", continuou Trump. "Ganhei uma eleição com uma vitória esmagadora. Dei-lhe muitas oportunidades muito antes de isto acontecer. Dei-lhe oportunidades na minha primeira administração e salvei-lhe a vida na minha primeira administração. Não tenho qualquer intenção de falar com ele".

O presidente dos EUA também emitiu um aviso perante rumores de que Musk poderia apoiar legisladores e candidatos democratas nas eleições de meio de mandato de 2026.

"Se ele fizer isso, ele terá que pagar as consequências por isso", disse Trump à NBC, embora tenha se recusado a compartilhar quais seriam essas consequências. Os negócios de Musk têm muitos contratos federais lucrativos.

A última notícia surge depois de um braço-de-ferro entre o presidente dos EUA e o homem mais rico do mundo por causa do projeto de lei orçamental de Trump, que Musk começou a criticar na sua plataforma de redes sociais X no início da semana.

Musk avisou que o projeto de lei iria aumentar o défice federal e chamou-lhe uma "abominação nojenta".

De acordo com o Gabinete de Orçamento do Congresso, o projeto de lei reduziria as despesas e os impostos, mas também deixaria mais 10,9 milhões de pessoas sem seguro de saúde e aumentaria o défice em 2,4 biliões de dólares ao longo da década.

Na quinta-feira, Trump criticou a forte reação de Musk ao seu "grande e belo projeto de lei" pendente no Congresso e, em pouco tempo, ele e Musk começaram a trocar ataques pessoais amargos nas redes sociais, fazendo com que a Casa Branca e os líderes do Partido Republicano no Congresso se esforçassem por avaliar as consequências.

À medida que o braço-de-ferro nas redes sociais se intensificava, Musk sugeriu que Trump deveria ser destituído e afirmou, sem provas, que o governo estava a ocultar informações sobre a associação do presidente com o infame pedófilo Jeffrey Epstein, uma afirmação da qual o chefe da Tesla parecia ter desistido ao apagar o seu tweet sobre Epstein no sábado.

ARQUIVO - Elon Musk, diretor executivo da Tesla e da SpaceX, à esquerda, o presidente dos EUA, Donald Trump, e o vice-presidente, senador JD Vance, R-Ohio, Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

Numa entrevista ao comediante Theo Von, da "manosfera", o vice-presidente dos EUA, JD Vance, tentou minimizar a rixa. Disse que Musk estava a cometer um "grande erro" ao ir atrás de Trump, chamando-lhe um "tipo emocional" que se sente frustrado.

"Espero que, eventualmente, Elon regresse ao seio da empresa. Talvez isso não seja possível agora porque ele se tornou tão nuclear", disse Vance.

Vance considerou Musk um "empresário incrível" e disse que o Departamento de Eficiência Governamental (DOGE) de Musk, que procurou reduzir as despesas do governo e despediu ou afastou milhares de trabalhadores, era "muito bom".

O vice-presidente dos EUA disse que o objetivo central do projeto de lei não era cortar a despesa, mas prolongar os cortes fiscais de 2017 aprovados no primeiro mandato de Trump.

"É um bom projeto de lei", disse Vance. "Não é um projeto de lei perfeito".