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Lukashenko "não é de confiança" para discutir guerra com enviado dos EUA, diz Tsikhanouskaya

ARQUIVO: O Presidente da Bielorrússia, Alexander Lukashenko, assiste a uma cerimónia de colocação de coroas de flores no Túmulo do Soldado Desconhecido em Moscovo, Rússia, a 14 de março de 2025.
ARQUIVO: O Presidente da Bielorrússia, Alexander Lukashenko, assiste a uma cerimónia de colocação de coroas de flores no Túmulo do Soldado Desconhecido em Moscovo, Rússia, a 14 de março de 2025. Direitos de autor  AP
Direitos de autor AP
De Sasha Vakulina
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O enviado dos EUA, Keith Kellogg, deverá deslocar-se a Minsk para discutir a guerra da Rússia na Ucrânia com o presidente da Bielorrússia, Aleksandr Lukashenko.

A líder da oposição bielorrussa no exílio, Sviatlana Tsikhanouskaya, disse à Euronews que o presidente Aleksandr Lukashenko "não é de todo de confiança", depois de ter sido noticiado um encontro planeado em Minsk entre ele e o enviado da administração Trump para a Ucrânia.

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Keith Kellogg, um conselheiro de longa data do presidente dos EUA, Donald Trump, está a planear viajar para a Bielorrússia esta semana para se encontrar com Lukashenko, noticiou a Reuters na terça-feira, citando quatro fontes.

De acordo com duas das fontes, Kellogg disse em privado que a viagem poderia ajudar a iniciar conversações de paz com o objetivo de pôr fim à invasão em grande escala da Ucrânia pela Rússia.

Keith Kellogg, enviado especial dos EUA para a Ucrânia, entra na sala para uma reunião com o presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy em Kiev, Ucrânia, 20 de fevereiro de 2025
Keith Kellogg, enviado especial dos EUA para a Ucrânia, entra na sala para uma reunião com o presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy em Kiev, Ucrânia, 20 de fevereiro de 2025 Evgeniy Maloletka/Copyright 2025 The AP. All rights reserved

Duas rondas de conversações diretas entre Moscovo e Kiev não conseguiram fazer progressos para pôr fim à guerra, que já vai no seu quarto ano.

No entanto, Tsikhanouskaya afirmou na quarta-feira que a Bielorrússia não é um local para negociações porque Lukashenko "faz parte desta guerra."

A líder da oposição lembrou que Lukashenko é um dos principais aliados do presidente russo, Vladimir Putin, e permitiu que este realizasse parte da invasão total da Ucrânia, em fevereiro de 2022, a partir da Bielorrússia. "Ele é um co-agressor e está a servir os interesses de Putin, e não se pode confiar nele de forma alguma", disse Tsikhanouskaya à Euronews.

Tsikhanouskaya descreveu a guerra da Rússia na Ucrânia como uma bênção para Lukashenko e que este não quer que a guerra pare. "O governo está a produzir uma enorme quantidade de material para o exército russo e, nesta atmosfera de sanções contra o regime de Lukashenko, é uma boa fonte de rendimento para ele", acrescentou.

"Portanto, ele não está interessado na paz. Talvez queira ser importante neste acordo, mas não é um ator independente", concluiu.

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O ocidente impôs sanções à Bielorrússia devido ao seu apoio à guerra da Rússia na Ucrânia, bem como às eleições presidenciais de agosto de 2020 e janeiro deste ano, que foram amplamente rejeitadas pelos governos ocidentais e ridicularizadas como sondagens fraudulentas.

Lukashenko é o governante mais antigo da Europa, tendo governado continuamente a antiga república soviética durante 31 anos.

Tsikhanouskaya concorreu contra Lukashenko na eleição de 2020, tendo sido forçada a abandonar o país pouco depois.

Tal como muitos observadores internacionais, Tsikhanouskaya acusou-o de lhe ter roubado a vitória recorrendo a uma fraude eleitoral em grande escala.

Minsk e Moscovo rejeitaram essas acusações e as críticas ocidentais às eleições em geral.

Relações duras entre os EUA e a Bielorrússia

No início de 2020, durante o primeiro mandato de Trump, o secretário de Estado Mike Pompeo tornou-se o mais alto funcionário de Washington a visitar a Bielorrússia em mais de duas décadas.

No entanto, as relações entre Minsk e Washington azedaram depois de Joe Biden se ter tornado presidente dos EUA em 2021, e os EUA suspenderam as operações da sua embaixada em Minsk em fevereiro de 2022, na sequência da invasão da Ucrânia pela Rússia.

Este ano, durante o segundo mandato de Trump, parece que os EUA estão a tentar melhorar os laços com a Bielorrússia mais uma vez.

Em fevereiro, funcionários norte-americanos visitaram a Bielorrússia para recuperar três prisioneiros políticos, de acordo com um relatório do New York Times.

E em abril, a Bielorrússia libertou Youras Ziankovich, um cidadão americano que tinha sido preso sob a alegação de ter conspirado para assassinar o líder autoritário do país.

Os seus apoiantes e Washington tinham considerado as acusações falsas.

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Por outro lado, o chefe da política externa da UE avisou na quarta-feira que a Rússia representa uma ameaça direta para a União Europeia e disse que as suas despesas maciças com a defesa mostram que o Kremlin tem um "plano a longo prazo para uma agressão a longo prazo."

Numa entrevista à Euronews, na semana passada, Tsikhanouskaya afirmou que os exercícios militares conjuntos em grande escala entre a Rússia e a Bielorrússia, que terão lugar no outono, poderão constituir uma ameaça para o flanco oriental da NATO.

"Não se esqueçam que os últimos exercícios militares na Bielorrússia terminaram com o ataque à Ucrânia", disse Tsikhanouskaya ao Euronews na semana passada, referindo-se às manobras de Zapad 2025.

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