Irão organiza funerais de Estado para mortos no conflito com Israel

Centenas de milhares de pessoas assistiram este sábado, em Teerão, ao funeral coletivo do chefe do Corpo dos Guardas da Revolução Islâmica (IRGC) e de outros comandantes militares de topo, bem como de cientistas nucleares mortos durante o conflito de 12 dias com Israel.

Os caixões do chefe da Guarda Revolucionária, general Hossein Salami, do general Amir Ali Hajizadeh e de outros foram conduzidos pela rua Azadi, na capital iraniana. Os caixões estavam cobertos com a bandeira do Irão e com grandes retratos dos mortos.

Tanto Salami como Hajizadeh foram mortos no primeiro dia do conflito, a 13 de junho, quando Israel lançou uma guerra que alegadamente se destinava a destruir o programa nuclear iraniano.

Os meios de comunicação social estatais informaram que os funerais de Estado se destinaram a 60 pessoas, incluindo quatro mulheres e quatro crianças, e que mais de um milhão de pessoas assistiram aos cortejos fúnebres, embora esta última informação não possa ser verificada de forma independente.

O cortejo fúnebre contou com uma grande afluência de pessoas, que se alinharam na rua agitando bandeiras enquanto cantavam "morte à América" e "morte a Israel".

O aiatola Ali Khamenei do Irão não esteve presente no funeral. O ministro dos Negócios Estrangeiros, Abbas Araghchi, esteve presente, juntamente com outros líderes militares iranianos de alto nível.

O IRGC foi criado após a Revolução Islâmica de 1979, que levou ao derrube do Xá Mohammad Reza Pahlavi, o último monarca do país.

Inicialmente criada como uma força de segurança interna, a IRGC evoluiu para um ator transnacional que ajuda os aliados de Teerão no Médio Oriente e controla o arsenal de mísseis balísticos do país.

O conflito israelo-iraniano teve início a 13 de junho, quando os ataques aéreos israelitas começaram a visar instalações nucleares e militares no Irão. As tensões aumentaram quando os EUA se envolveram no conflito na semana passada, bombardeando três instalações nucleares importantes. Na terça-feira, foi declarado um cessar-fogo mediado pelos EUA.

O Irão sempre insistiu que o seu programa nuclear se destina apenas a fins pacíficos e civis. No entanto, Israel vê-o como uma ameaça e afirma que a sua campanha militar foi necessária para impedir o Irão de construir uma bomba nuclear.