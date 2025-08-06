Líbano prepara plano de desarmamento do Hezbollah até ao final do ano

O governo libanês encarregou o exército de elaborar um plano para garantir que apenas as instituições estatais possuam armas até ao final do ano, uma medida que visa desarmar o grupo militante Hezbollah, apoiado pelo Irão.

O anúncio do primeiro-ministro libanês, Nawaf Salam, foi feito após uma reunião de quase seis horas do Conselho de Ministros.

Após a reunião, Salam falou do "dever do Estado de monopolizar a posse de armas", informou a Agência Nacional de Notícias do Líbano (NNA).

Presidente libanês Joseph Aoun, ao centro, e o primeiro-ministro Nawaf Salam, à esquerda ao fundo, na reunião do Conselho de Ministros em Baabda, Líbano,5 de agosto de 2025 Lebanese Presidency Press Office/AP

A decisão surge na sequência da enorme pressão exercida por Washington sobre Beirute para desarmar o Hezbollah, incluindo uma visita em julho do enviado dos EUA, Tom Barrack, que apelou a uma política mais decisiva.

No entanto, durante a reunião do governo na tarde de terça-feira, o líder do Hezbollah, Naim Kassem, rejeitou os apelos para que o seu grupo deponha as armas. "Qualquer calendário apresentado para ser aplicado sob a agressão israelita não pode ser aceite", afirmou num discurso transmitido pela televisão.

"A questão tornou-se simplesmente: dêem-nos armas, mas não segurança nacional. Como é que isso é possível? Não o aceitamos, porque nos consideramos uma componente fundamental do Líbano", acrescentou.

O Hezbollah ficou gravemente enfraquecido por um conflito de 14 meses com Israel, que terminou em novembro com um cessar-fogo mediado pelos EUA.

Vários dos líderes do grupo morreram durante as hostilidades, milhares dos seus combatentes foram mortos e grande parte do seu armamento foi destruído.

Hezbollah avisa Israel

Na semana passada, o presidente libanês Joseph Aoun reiterou os apelos ao Hezbollah para que entregasse as suas armas, o que enfureceu os dirigentes do grupo.

Desde o cessar-fogo, o Hezbollah tem afirmado que não discutirá o desarmamento enquanto Israel não se retirar das cinco colinas que controla no interior do Líbano e não cessar os ataques aéreos quase diários que mataram ou feriram centenas de pessoas, a maioria das quais membros do grupo militante.

Israel acusou o Hezbollah de estar a tentar reconstruir as suas capacidades militares. O exército israelita afirmou que as cinco colinas no Líbano proporcionam pontos de observação ou estão situadas em frente de comunidades no norte de Israel, onde cerca de 60 mil israelitas foram deslocados devido ao conflito.

O Hezbollah reivindicou a responsabilidade por um ataque numa área disputada ao longo da fronteira desde o cessar-fogo.

Llíder do Hezbollah, Naim Kassem, faz um discurso televisionado em Dahiyeh, um subúrbio ao sul de Beirute, no Líbano, na quarta-feira, 30 de julho de 2025. Bilal Hussein/Copyright 2025 The AP. All rights reserved

No seu discurso, Kassem afirmou que o Hezbollah retaliaria se Israel reiniciar uma guerra mais vasta contra o Líbano.

"O interesse de Israel não é alargar a agressão porque, se esta se expandir, a resistência defender-se-á, o exército defender-se-á e o povo defender-se-á", afirmou Kassem. "Esta defesa levará à queda de mísseis dentro de Israel."

Kassem disse ainda que o Hezbollah rejeita uma votação governamental sobre as suas armas, sublinhando que tal decisão deve ser apoiada unanimemente por todos os libaneses.

As armas do Hezbollah são uma questão polémica, o grupo continua a ter um apoio significativo entre a comunidade muçulmana xiita, mas há apelos ao desarmamento em alguns setores.

O conflito entre Israel e o Hezbollah começou um dia depois do ataque do Hamas, a 7 de outubro de 2023, que desencadeou a guerra em Gaza.

As autoridades libanesas afirmaram que pelo menos 4 mil pessoas foram mortas nas hostilidades, embora não tenham distinguido os combatentes dos civis.