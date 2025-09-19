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EUNOMIYA-6: exercício aeronáutico bem-sucedido entre Grécia, Chipre, França e Itália

EUNOMIA-6
EUNOMIA-6 Direitos de autor  pio
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De Ioannis Karagiorgas
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Este ano, a coordenação e o planeamento do exercício quadrilateral foram assumidos por Chipre e por França.

Chipre, Grécia, França, Itália e Grécia realizaram um exercício naval e aéreo conjunto no sudoeste cipriota durante uma semana.

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O exercício quadrilateral "Eunomiya-6" foi planeado e coordenado este ano por França e Chipre.

Incluiu cenários de operações de busca e salvamento, combate a ameaças assimétricas e ataques cibernéticos, entre outros.

EUNOMIA-6
EUNOMIA-6 pio

As forças armadas dos quatro países também realizaram ataques simulados a alvos por aviões de combate, operações contra ofensivas aéreos e submarinas, bem como disparos de superfície.

O exercício quadripartido é realizado anualmente para melhorar e reforçar a coordenação entre as forças navais e aéreas dos quatro países a nível operacional e tático.

EUNOMIA-6
EUNOMIA-6 PIO

Além disso, Grécia, Chipre, França e Itália cooperam quase diariamente para manter a estabilidade regional e a segurança marítima.

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