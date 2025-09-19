Este ano, a coordenação e o planeamento do exercício quadrilateral foram assumidos por Chipre e por França.
Chipre, Grécia, França, Itália e Grécia realizaram um exercício naval e aéreo conjunto no sudoeste cipriota durante uma semana.
O exercício quadrilateral "Eunomiya-6" foi planeado e coordenado este ano por França e Chipre.
Incluiu cenários de operações de busca e salvamento, combate a ameaças assimétricas e ataques cibernéticos, entre outros.
As forças armadas dos quatro países também realizaram ataques simulados a alvos por aviões de combate, operações contra ofensivas aéreos e submarinas, bem como disparos de superfície.
O exercício quadripartido é realizado anualmente para melhorar e reforçar a coordenação entre as forças navais e aéreas dos quatro países a nível operacional e tático.
Além disso, Grécia, Chipre, França e Itália cooperam quase diariamente para manter a estabilidade regional e a segurança marítima.