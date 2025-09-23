Os fluxos migratórios a sul de Creta voltam a aumentar, tendo sido realizadas várias operações de salvamento de migrantes nas últimas 24 horas, principalmente na zona marítima a sul de Gavdos, pequena ilha vizinha de Creta.

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Sob a coordenação do Centro de Coordenação Conjunto de Busca e Salvamento (CSRC), na terça-feira de manhã, dia 23 de setembro, um barco de patrulha da Guarda Costeira, com a ajuda de um drone da Frontex, localizou e resgatou 36 pessoas a bordo de um barco.

As pessoas resgatadas foram transportadas em segurança para o porto de Chora Sfakia, enquanto as condições climatéricas eram boas.

Migrantes sentam-se na praia de Tripiti provenientes de um grupo de 68 migrantes e refugiados que chegaram à ilha de Gavdos, na Grécia, a 7 de julho de 2025. Elena Becatoros/Copyright 2025 The AP. All rights reserved

Na segunda-feira, na mesma zona marítima, foram registados mais dois incidentes de salvamento de migrantes.

No primeiro caso, um navio da Frontex, com a assistência de um navio a bordo, resgatou 43 estrangeiros de um bote a 8 milhas náuticas a sul de Gavdos, que foram transferidos para o porto da ilha.

Além disso, outras 66 pessoas foram resgatadas de um bote a 14 milhas náuticas a sul de Gavdos e foram também levadas para o porto.

A Guarda Costeira grega tem vindo a realizar várias operações de busca e salvamento na área a sul de Gavdos onde centenas de pessoas, principalmente da Líbia, tentam entrar na Europa.

"A mensagem é clara: prisão ou regresso"

Nos últimos tempos, o governo grego endureceu a sua posição em relação à migração, com a receção temporária de pedidos de asilo para os migrantes que chegam a Creta e uma nova lei que criminaliza a permanência ilegal no país.

"Qualquer pessoa que permaneça ilegalmente na Grécia é punida com uma pena de prisão de 2 a 5 anos. Só há uma maneira de evitar a pena: regressar ao país de origem", afirmou o ministro da Imigração e do Asilo , Thanos Plevris, durante a sua visita oficial a Viena, onde se encontrou com o Ministro Federal do Interior austríaco, Gerhard Carner.

O ministro acrescentou ainda que a mensagem era clara. " Prisão ou regresso", concluiu.

As conversações centraram-se principalmente na cooperação entre os dois países para reduzir os fluxos migratórios e aumentar os regressos a países terceiros.

Ao mesmo tempo, debateram também a forma de combater a instrumentalização dos fluxos migratórios, o correto funcionamento do sistema de asilo e a luta contra as redes de tráfico ilegal.