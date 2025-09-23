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Número de migrantes resgatados ao largo das ilhas gregas volta a aumentar

Migrantes na estrutura de Agia, perto de Chania
Migrantes na estrutura de Agia, perto de Chania Direitos de autor  AP Photo
Direitos de autor AP Photo
De euronews com ΑΠΕ-ΜΠΕ
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Múltiplos salvamentos efetuados pela guarda costeira e pela FRONTEX na zona marítima de Gavdos.

Os fluxos migratórios a sul de Creta voltam a aumentar, tendo sido realizadas várias operações de salvamento de migrantes nas últimas 24 horas, principalmente na zona marítima a sul de Gavdos, pequena ilha vizinha de Creta.

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Sob a coordenação do Centro de Coordenação Conjunto de Busca e Salvamento (CSRC), na terça-feira de manhã, dia 23 de setembro, um barco de patrulha da Guarda Costeira, com a ajuda de um drone da Frontex, localizou e resgatou 36 pessoas a bordo de um barco.

As pessoas resgatadas foram transportadas em segurança para o porto de Chora Sfakia, enquanto as condições climatéricas eram boas.

Migrantes sentam-se na praia de Tripiti provenientes de um grupo de 68 migrantes e refugiados que chegaram à ilha de Gavdos, na Grécia, a 7 de julho de 2025.
Migrantes sentam-se na praia de Tripiti provenientes de um grupo de 68 migrantes e refugiados que chegaram à ilha de Gavdos, na Grécia, a 7 de julho de 2025. Elena Becatoros/Copyright 2025 The AP. All rights reserved

Na segunda-feira, na mesma zona marítima, foram registados mais dois incidentes de salvamento de migrantes.

No primeiro caso, um navio da Frontex, com a assistência de um navio a bordo, resgatou 43 estrangeiros de um bote a 8 milhas náuticas a sul de Gavdos, que foram transferidos para o porto da ilha.

Além disso, outras 66 pessoas foram resgatadas de um bote a 14 milhas náuticas a sul de Gavdos e foram também levadas para o porto.

A Guarda Costeira grega tem vindo a realizar várias operações de busca e salvamento na área a sul de Gavdos onde centenas de pessoas, principalmente da Líbia, tentam entrar na Europa.

"A mensagem é clara: prisão ou regresso"

Nos últimos tempos, o governo grego endureceu a sua posição em relação à migração, com a receção temporária de pedidos de asilo para os migrantes que chegam a Creta e uma nova lei que criminaliza a permanência ilegal no país.

"Qualquer pessoa que permaneça ilegalmente na Grécia é punida com uma pena de prisão de 2 a 5 anos. Só há uma maneira de evitar a pena: regressar ao país de origem", afirmou o ministro da Imigração e do Asilo , Thanos Plevris, durante a sua visita oficial a Viena, onde se encontrou com o Ministro Federal do Interior austríaco, Gerhard Carner.

O ministro acrescentou ainda que a mensagem era clara. " Prisão ou regresso", concluiu.

As conversações centraram-se principalmente na cooperação entre os dois países para reduzir os fluxos migratórios e aumentar os regressos a países terceiros.

Ao mesmo tempo, debateram também a forma de combater a instrumentalização dos fluxos migratórios, o correto funcionamento do sistema de asilo e a luta contra as redes de tráfico ilegal.

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