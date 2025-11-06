Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Partido AfD acusado de espionagem a favor de Putin

A copresidente da AfD, Alice Weidel, e Tino Chrupalla
A copresidente da AfD, Alice Weidel, e Tino Chrupalla
Direitos de autor (c) Copyright 2023, dpa (www.dpa.de). Alle Rechte vorbehalten
De Laura Fleischmann
Publicado a Últimas notícias
Partilhar Comentários
Partilhar Close Button

O AfD está a espiar a Bundeswehr e as infraestruturas críticas para Putin? O AfD colocou dezenas de questões menores sobre drones, cibersegurança e o estado da Bundeswehr. O que é que está realmente por detrás destas alegações?

Quão perto do Kremlin passa a ser demasiado perto? Esta foi a questão colocada ontem pelos deputados no Bundestag face à polémica que relaciona o partido de extrema-direita AfD a manobras de espionagem para Putin.

A pedido da aliança política de direita CDU/CSU e do SPD, realizou-se no Parlamento alemão - o Bundestag - um debate sobre as relações do AfD com a Rússia. Os deputados acusam o partido de espionagem.

As razões para a acusação são os numerosos pedidos de informação do partido AfD ao Governo Federal sobre a Bundeswehr e as infraestruturas críticas.

Segundo o deputado da CDU Marc Henrichmann, o grupo parlamentar da AfD apresentou 47 pedidos de informação sobre este tema no espaço de um ano. Henrichmann é membro da Comissão Parlamentar de Controlo, que também supervisiona os serviços de informação.

O deputado também acusou o grupo parlamentar da AfD de ter uma "célula adormecida leal à Rússia" nas suas fileiras.

No seu discurso, Henrichmann afirmou ainda que o AfD estava a ser "conduzido pelo Kremlin numa coleira."

A vice-líder do grupo parlamentar do SPD, Sonja Eichwede, descreveu o AfD como um "fantoche dos interesses russos."

Eichwede destacou ainda a proximidade com o Kremlin " evidente nos discursos e nas repetidas viagens à Rússia". Tal como Henrichmann, também ela criticou as repetidas perguntas do AfD sobre as Forças Armadas.

Numa publicação na rede social X, o ex-ministro da Saúde Karl Lauterbach, do SPD, disse que se as alegações se revelassem verdadeiras eram uma "traição". "O AfD tornou-se cada vez mais radicalizado e agora representa uma grande ameaça para o nosso país. Ódio, incitamento, lealdade a Putin. Tão radical como nenhum outro partido populista de direita da UE", escreveu.

Informação confidencial

Um inquérito da AfD, de 6 de junho de 2025, mostra o quão sensíveis podem ser as informações obtidas através de inquéritos mais pequenos.

O grupo parlamentar fez mais de 50 perguntas, incluindo a forma como o Governo alemão avalia o equipamento da Bundeswehr com drones e quantos dos drones estão "efetivamente operacionais".

Os deputados da AfD também consideraram interessante a questão sobre as estratégias que a Bundeswehr está a seguir para se "defender contra drones hostis."

Na suaresposta, o Governo Federal refere-se várias vezes a "VS - apenas para uso oficial", a informação é classificada.

O Governo Federal recusa-se completamente a responder a mais de dez perguntas alegando que "corre o risco de que sejam conhecidos pormenores sobre interesses do nosso Estado dignos de proteção e sobre a futura capacidade de trabalho e de cumprimento das tarefas da Bundeswehr".

Se a informação se tornar pública, pode prejudicar o Estado e a Bundeswehr.

Os grupos e partidos parlamentares têm o direito de apresentar perguntas parlamentares e isto permite-lhes solicitar ao Governo Federal informações escritas sobre determinados temas.

Grupo parlamentar do AfD no Bundestag
Grupo parlamentar da AfD no Parlamento Federal Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.

O braço longo de Putin na Alemanha?

"Há já algum tempo que observamos, com crescente preocupação, que o AfD está a utilizar indevidamente o direito de fazer perguntas parlamentares para investigar especificamente as nossas infraestruturas críticas", alertou o ministro do Interior da Turíngia, Georg Maier (SPD), ao Handelsblatt, há várias semanas.

Há receios de que Putin possa beneficiar da informação. Os seus drones e caças têm penetrado cada vez mais no espaço aéreo alemão nas últimas semanas.

Os drones paralisaram os aeroportos alemães em várias ocasiões, presumivelmente em parte por agentes russos descartáveis.

O AfD não se mostrou preocupado com as alegações do Bundestag e Markus Frohnmaier, vice-líder do grupo parlamentar, descreveu a hora atual como uma "manobra eleitoral embaraçosa."

O deputado disse ainda que "se o partido representasse de facto um risco para a segurança, as agências de segurança controladas pelo governo já teriam provas disso e já nos teriam prendido (...) há muito tempo", afirmou.

Viagem à Rússia

O próprio Frohnmaier é considerado uma pessoa próxima da Rússia, recentemente, anunciou a sua intenção de viajar para o país na primavera.

Um plano que desapareceu no ar depois de ter sido amplamente criticado. Mais tarde, declarou ao jornal Schwäbische Zeitung: "De momento, não há planos de viagem concretos".

No entanto, os planos de viagem à Rússia de outros membros do partido são provavelmente mais concretos.

De acordo com a estação televisiva alemã ARD, os deputados da AfD Steffen Kotré e Rainer Rothfuß vão viajar para Sochi, na Rússia, durante vários dias, a 13 de novembro.

O objetivo é participar no "Simpósio Internacional no formato BRICS-Europa". Rothfuß tenciona mesmo dar uma conferência e critica repetidamente a posição do governo alemão e da UE, qualificando-a de "propaganda de guerra anti-Rússia".

Há poucos meses, um ex eurodeputado da AfD, Maximilian Krah, foi condenado a quase cinco anos de prisão por espionagem a favor da China.

As autoridades estão atualmente a investigar Krah por alegadamente ter recebido subornos chineses. O Bundestag levantou a sua imunidade parlamentar.

Não há conhecimento de casos concretos semelhantes relacionados com a Rússia.

Partilhar Comentários