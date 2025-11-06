Partido AfD acusado de espionagem a favor de Putin

Quão perto do Kremlin passa a ser demasiado perto? Esta foi a questão colocada ontem pelos deputados no Bundestag face à polémica que relaciona o partido de extrema-direita AfD a manobras de espionagem para Putin.

A pedido da aliança política de direita CDU/CSU e do SPD, realizou-se no Parlamento alemão - o Bundestag - um debate sobre as relações do AfD com a Rússia. Os deputados acusam o partido de espionagem.

As razões para a acusação são os numerosos pedidos de informação do partido AfD ao Governo Federal sobre a Bundeswehr e as infraestruturas críticas.

Segundo o deputado da CDU Marc Henrichmann, o grupo parlamentar da AfD apresentou 47 pedidos de informação sobre este tema no espaço de um ano. Henrichmann é membro da Comissão Parlamentar de Controlo, que também supervisiona os serviços de informação.

O deputado também acusou o grupo parlamentar da AfD de ter uma "célula adormecida leal à Rússia" nas suas fileiras.

No seu discurso, Henrichmann afirmou ainda que o AfD estava a ser "conduzido pelo Kremlin numa coleira."

A vice-líder do grupo parlamentar do SPD, Sonja Eichwede, descreveu o AfD como um "fantoche dos interesses russos."

Eichwede destacou ainda a proximidade com o Kremlin " evidente nos discursos e nas repetidas viagens à Rússia". Tal como Henrichmann, também ela criticou as repetidas perguntas do AfD sobre as Forças Armadas.

Numa publicação na rede social X, o ex-ministro da Saúde Karl Lauterbach, do SPD, disse que se as alegações se revelassem verdadeiras eram uma "traição". "O AfD tornou-se cada vez mais radicalizado e agora representa uma grande ameaça para o nosso país. Ódio, incitamento, lealdade a Putin. Tão radical como nenhum outro partido populista de direita da UE", escreveu.

Informação confidencial

Um inquérito da AfD, de 6 de junho de 2025, mostra o quão sensíveis podem ser as informações obtidas através de inquéritos mais pequenos.

O grupo parlamentar fez mais de 50 perguntas, incluindo a forma como o Governo alemão avalia o equipamento da Bundeswehr com drones e quantos dos drones estão "efetivamente operacionais".

Os deputados da AfD também consideraram interessante a questão sobre as estratégias que a Bundeswehr está a seguir para se "defender contra drones hostis."

Na suaresposta, o Governo Federal refere-se várias vezes a "VS - apenas para uso oficial", a informação é classificada.

O Governo Federal recusa-se completamente a responder a mais de dez perguntas alegando que "corre o risco de que sejam conhecidos pormenores sobre interesses do nosso Estado dignos de proteção e sobre a futura capacidade de trabalho e de cumprimento das tarefas da Bundeswehr".

Se a informação se tornar pública, pode prejudicar o Estado e a Bundeswehr.

Os grupos e partidos parlamentares têm o direito de apresentar perguntas parlamentares e isto permite-lhes solicitar ao Governo Federal informações escritas sobre determinados temas.

O braço longo de Putin na Alemanha?

"Há já algum tempo que observamos, com crescente preocupação, que o AfD está a utilizar indevidamente o direito de fazer perguntas parlamentares para investigar especificamente as nossas infraestruturas críticas", alertou o ministro do Interior da Turíngia, Georg Maier (SPD), ao Handelsblatt, há várias semanas.

Há receios de que Putin possa beneficiar da informação. Os seus drones e caças têm penetrado cada vez mais no espaço aéreo alemão nas últimas semanas.

Os drones paralisaram os aeroportos alemães em várias ocasiões, presumivelmente em parte por agentes russos descartáveis.

O AfD não se mostrou preocupado com as alegações do Bundestag e Markus Frohnmaier, vice-líder do grupo parlamentar, descreveu a hora atual como uma "manobra eleitoral embaraçosa."

O deputado disse ainda que "se o partido representasse de facto um risco para a segurança, as agências de segurança controladas pelo governo já teriam provas disso e já nos teriam prendido (...) há muito tempo", afirmou.

Viagem à Rússia

O próprio Frohnmaier é considerado uma pessoa próxima da Rússia, recentemente, anunciou a sua intenção de viajar para o país na primavera.

Um plano que desapareceu no ar depois de ter sido amplamente criticado. Mais tarde, declarou ao jornal Schwäbische Zeitung: "De momento, não há planos de viagem concretos".

No entanto, os planos de viagem à Rússia de outros membros do partido são provavelmente mais concretos.

De acordo com a estação televisiva alemã ARD, os deputados da AfD Steffen Kotré e Rainer Rothfuß vão viajar para Sochi, na Rússia, durante vários dias, a 13 de novembro.

O objetivo é participar no "Simpósio Internacional no formato BRICS-Europa". Rothfuß tenciona mesmo dar uma conferência e critica repetidamente a posição do governo alemão e da UE, qualificando-a de "propaganda de guerra anti-Rússia".

Há poucos meses, um ex eurodeputado da AfD, Maximilian Krah, foi condenado a quase cinco anos de prisão por espionagem a favor da China.

As autoridades estão atualmente a investigar Krah por alegadamente ter recebido subornos chineses. O Bundestag levantou a sua imunidade parlamentar.

Não há conhecimento de casos concretos semelhantes relacionados com a Rússia.