Indústria da aviação pede que Venezuela reconsidere revogação das licenças de seis transportadoras

A Associação Internacional de Transporte Aéreo (IATA) instou na quinta-feira as autoridades venezuelanas a reconsiderarem a revogação das autorizações de operação de seis companhias aéreas internacionais que suspenderam os voos no país, na sequência de um aviso da Administração Federal de Aviação dos EUA (FAA) sobre os riscos de segurança no espaço aéreo venezuelano.

O Ministério dos Transportes da Venezuela anunciou a anulação das concessões de voo de seis companhias aéreas após a suspensão das suas operações. De acordo com a declaração citada pela AP, as companhias aéreas agiram com base num aviso dos EUA que, segundo o governo, foi em resposta a "ações de terrorismo de Estado promovidas pelo governo dos EUA".

A FAA emitiu um aviso aos pilotos para "exercerem extrema cautela" ao sobrevoarem a Venezuela e o sul das Caraíbas. O aviso foi emitido devido a "preocupações com o aumento da atividade militar na região".

O presidente venezuelano Nicolás Maduro classificou o aviso dos EUA como parte de "uma campanha para prejudicar a Venezuela" e disse que seu governo responderá ao que considera uma agressão contra a soberania do país.

As companhias aéreas deram prioridade à segurança dos passageiros e das tripulações e apelaram para uma solução para "preservar a conetividade aérea" no país, afirmou a IATA no seu comunicado**.**

A Associação das Companhias Aéreas Venezuelanas (ALAV) disse que mais companhias aéreas, incluindo algumas venezuelanas, também suspenderam os seus voos, embora sem perder as suas concessões. A revogação afeta as rotas que ligam a Venezuela a destinos na América Latina, América do Norte e Europa.

Até à data, as autoridades venezuelanas não indicaram se irão reconsiderar a revogação, enquanto a IATA insiste na necessidade de manter canais seguros para a operação de voos internacionais.

Espanha renova recomendação de não se viajar para a Venezuela

O Ministério dos Negócios Estrangeiros de Espanha reiterou a sua recomendação de evitar viagens para a Venezuela**, exceto por razões essenciais**, devido à suspensão das rotas e à incerteza quanto à evolução do espaço aéreo. O aviso foi atualizado na sua folha oficial de informação sobre viagens , na sequência do cancelamento de voos por várias companhias aéreas europeias e latino-americanas. O Consulado de Espanha em Caracas alertou para a incerteza dos cancelamentos e recomendou que os viajantes consultassem as suas companhias aéreas e prestassem atenção aos avisos oficiais.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros pediu aos cidadãos espanhóis que "se mantenham informados sobre os cancelamentos e as alterações de última hora" e recordou-lhes que as condições de segurança na Venezuela podem deteriorar-se "sem aviso prévio". A recomendação inclui seguir as instruções das companhias aéreas e das autoridades consulares.

A IATA referiu que tanto Espanha como os Estados Unidos tinham emitido avisos de segurança para os voos com destino à Venezuela. A IATA insistiu que as companhias aéreas em causa atuaram de acordo com estes avisos oficiais. A associação afirmou que as companhias aéreas dão prioridade à "segurança dos passageiros e da tripulação" e apelou para o "restabelecimento seguro da conetividade quando as condições o permitirem".