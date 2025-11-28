Zelenskyy promete mudanças profundas após a demissão do seu chefe de gabinete

O chefe de gabinete do presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy, Andriy Yermak, demitiu-se do seu cargo poucas horas depois do Gabinete Nacional Anti-Corrupção (NABU) e do Gabinete Especial do Procurador Anti-Corrupção (SAPO) terem efetuado buscas na sua casa e no seu gabinete.

Ao anunciar a notícia, Zelenskyy disse que todas as atenções deveriam estar viradas para a diplomacia e para a defesa na guerra, salientando que "é necessária força interna".

"O chefe de gabinete, Andriy Yermak, apresentou a sua demissão", disse Zelenskyy. "Estou grato a Andriy por sempre ter representado a posição da Ucrânia nas negociações exatamente como deveria ser. Mas quero evitar rumores e especulações".

O decreto oficial de Zelenskyy que demite Andriy Yermak foi publicado no site do gabinete do presidente.

Zelenskyy afirmou que não quer que os aliados internacionais tenham "perguntas" e dúvidas sobre a Ucrânia, e anunciou também uma reorganização geral do gabinete presidencial.

"O novo diretor do gabinete presidencial será consultado amanhã com as pessoas que poderão dirigir esta instituição", explicou.

Zelenskyy anunciou, ainda, que, nas próximas negociações com a administração Trump, Yermak será substituído pelo chefe do Estado-Maior, por representantes do Ministério dos Negócios Estrangeiros, pelo Secretário do Conselho de Segurança e Defesa Nacional e pelos serviços de informações da Ucrânia.

"Quando todos nós enfrentamos um desafio externo como este - a guerra - temos de ser fortes internamente. Cem por cento da nossa força será concentrada na defesa da Ucrânia. Agora, todos devem atuar desta forma no interesse do nosso Estado e defender o nosso Estado. Este é um princípio imutável. As reuniões com a parte americana terão lugar num futuro próximo".

"Cooperação total"

Yermak disse na manhã de sexta-feira que estava a cooperar totalmente com os investigadores anti-corrupção.

"Hoje, a NABU e o SAPO estão a realizar ações processuais em minha casa. Os investigadores não estão a encontrar quaisquer obstáculos", escreveu Yermak numa mensagem publicada no Telegram.

"Foi-lhes dado acesso total ao apartamento e os meus advogados estão no local, a interagir com os agentes da autoridade. Pela minha parte, estou a cooperar plenamente".

Há várias semanas que a NABU e o SAPO investigam o caso de corrupção que envolve o monopólio nuclear estatal Energoatom. Oito suspeitos foram acusados no que se está a tornar a investigação de corrupção mais extensa da Ucrânia desde o início da invasão em grande escala da Rússia em fevereiro de 2022.

Segundo a NABU e o SAPO, a investigação, que durou 15 meses e envolveu 1000 horas de gravações áudio, revelou a participação de vários membros do governo ucraniano.

Os vigilantes ainda não divulgaram todas as gravações, deixando os ucranianos a adivinhar quem mais poderá ter estado envolvido. Vários altos funcionários ucranianos são vistos como tendo ligações pessoais estreitas com Yermak.

A maior parte dos colaboradores e aliados de Zelenskyy, tanto dentro como fora da Ucrânia, incluindo a sociedade civil ucraniana, têm apelado ao presidente para que o despeça.